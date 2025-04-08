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Инвесткомпания Kama Flow запустила венчурный фонд на 10 млрд рублей

Он может стать одним из крупнейших в стране и сосредоточится на инвестициях в зрелые стартапы
Лиана Липанова
Freepik
Freepik

Инвесткомпания Kama Flow основала фонд с целевым объемом 10 млрд руб. для инвестиций в высокотехнологичные компании на поздней венчурной стадии. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал партнер инвесткомпании Евгений Борисов. По его словам, фонд будет ориентирован на финансирование наукоемких и высокотехнологичных компаний, готовых к масштабированию, которые в том числе могут стать лидерами и на других рынках. В качестве инвесторов выступили несколько крупных институциональных игроков, но их названия Борисов не раскрывает.

Первая сделка нового фонда, по словам инвестора, будет анонсирована до конца II квартала 2025 г., а в течение года планируется закрыть 3–4 сделки на общую сумму около 2 млрд руб.. Новый фонд предусматривает четырехлетний инвестиционный период и четырехлетний постинвестиционный период с возможностью продления на год, пояснил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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