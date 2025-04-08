Инвесткомпания Kama Flow запустила венчурный фонд на 10 млрд рублей

Инвесткомпания Kama Flow запустила венчурный фонд на 10 млрд рублейОн может стать одним из крупнейших в стране и сосредоточится на инвестициях в зрелые стартапы
Инвесткомпания Kama Flow основала фонд с целевым объемом 10 млрд руб. для инвестиций в высокотехнологичные компании на поздней венчурной стадии. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал партнер инвесткомпании Евгений Борисов. По его словам, фонд будет ориентирован на финансирование наукоемких и высокотехнологичных компаний, готовых к масштабированию, которые в том числе могут стать лидерами и на других рынках. В качестве инвесторов выступили несколько крупных институциональных игроков, но их названия Борисов не раскрывает.
Первая сделка нового фонда, по словам инвестора, будет анонсирована до конца II квартала 2025 г., а в течение года планируется закрыть 3–4 сделки на общую сумму около 2 млрд руб.. Новый фонд предусматривает четырехлетний инвестиционный период и четырехлетний постинвестиционный период с возможностью продления на год, пояснил собеседник.