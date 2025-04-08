Евгений Борисов: «Что мертво – умереть не может»

«Что мертво – умереть не может»Партнер инвесткомпании Kama Flow о развитии венчурного рынка в России и дефиците профессиональных управляющих
Часто приходится слышать, что российский венчурный рынок – это проблемная зона, где мало денег, не хватает готовых к риску инвесторов и недостаточно перспективных стартапов. Тем не менее венчурные фонды – как частные, так и государственные – продолжают работать и умудряются находить перспективные технологические компании. Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов при этом хлестко характеризует отечественный венчур до 2022 г. как «мертвый» сегмент, делая акцент на том, что инвестиции приходили из-за рубежа, а прослойки венчурных управляющих в стране толком не сформировалось.
Но он в то же время оптимистично утверждает, что прямо сейчас – с конца 2024 г. – на отечественном венчурном рынке видится некоторое оживление. По словам Борисова, Kama Flow запускает новый фонд на 10 млрд руб. для зрелых технологических стартапов. О том, какие перспективы могут светить в ближайшие годы венчурному бизнесу, какие фонды внесли наибольший вклад в развитие этого сегмента, а также о вреде, который «Роснано» нанесла технологическим отраслям, и о том, как продать продукт с приставкой ИИ-, Борисов рассказал в интервью «Ведомостям».