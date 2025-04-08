Газета
Телеграм
/ Технологии / Интервью

Евгений Борисов: «Что мертво – умереть не может»

Партнер инвесткомпании Kama Flow о развитии венчурного рынка в России и дефиците профессиональных управляющих
Екатерина Кинякина
Лиана Липанова
Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов
Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов / Максим Стулов / Ведомости

Часто приходится слышать, что российский венчурный рынок – это проблемная зона, где мало денег, не хватает готовых к риску инвесторов и недостаточно перспективных стартапов. Тем не менее венчурные фонды – как частные, так и государственные – продолжают работать и умудряются находить перспективные технологические компании. Партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов при этом хлестко характеризует отечественный венчур до 2022 г. как «мертвый» сегмент, делая акцент на том, что инвестиции приходили из-за рубежа, а прослойки венчурных управляющих в стране толком не сформировалось.

Но он в то же время оптимистично утверждает, что прямо сейчас – с конца 2024 г. – на отечественном венчурном рынке видится некоторое оживление. По словам Борисова, Kama Flow запускает новый фонд на 10 млрд руб. для зрелых технологических стартапов. О том, какие перспективы могут светить в ближайшие годы венчурному бизнесу, какие фонды внесли наибольший вклад в развитие этого сегмента, а также о вреде, который «Роснано» нанесла технологическим отраслям, и о том, как продать продукт с приставкой ИИ-, Борисов рассказал в интервью «Ведомостям».

Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных