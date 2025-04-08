Евгений Борисов: «Что мертво – умереть не может»

Но он в то же время оптимистично утверждает, что прямо сейчас – с конца 2024 г. – на отечественном венчурном рынке видится некоторое оживление. По словам Борисова, Kama Flow запускает новый фонд на 10 млрд руб. для зрелых технологических стартапов. О том, какие перспективы могут светить в ближайшие годы венчурному бизнесу, какие фонды внесли наибольший вклад в развитие этого сегмента, а также о вреде, который «Роснано» нанесла технологическим отраслям, и о том, как продать продукт с приставкой ИИ-, Борисов рассказал в интервью «Ведомостям».