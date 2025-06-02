Минэнерго предложило рейтинговать отечественный общесистемный софт

Ряд компаний ТЭК поддерживают предложение Минэнерго. «Государство должно гарантировать бизнесу те вложения, которые мы сейчас вносим в российское ПО, – заявил заместитель вице-президента «Транснефти» Иван Шальков. – Я не говорю уже про депонирование кода, которое должно быть безусловным». Он пояснил, что после вложения миллиардов рублей в проект, «нет гарантии, что через три года компания, которая его создала, собрав все деньги с российского рынка, просто не растворится». «Еще через пять лет их выкинут из реестра [Минцифры], и нам вновь придется вкладываться, – подчеркнул Шальков. – А у нас жизненный цикл систем 10 лет, и мы не готовы так масштабно перевнедрять такие продукты каждые 10 лет».