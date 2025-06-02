Минэнерго предложило рейтинговать отечественный общесистемный софт

Минэнерго предложило рейтинговать отечественный общесистемный софтПо идее министерства, это должно дать разработчикам обратную связь от заказчиков и поднять уровень российского ПО
Минэнерго предложило Минцифры создать систему рейтингования отечественного общесистемного софта (операционные системы, системы виртуализации, системы управления базами данных – СУБД и проч.). Об этом на сессии форума «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025) сообщил замминистра энергетики Эдуард Шереметцев. По его словам, это нужно для того, чтобы избежать бессмысленных трат энергетиков на неэффективные программные продукты.
Суть предложения – в создании отечественного аналога приложения App Store или RuStore с рейтингом отечественного программного обеспечения (ПО) и отзывами от пользователей, пояснил заместитель директора департамента цифровой трансформации Минэнерго Камиль Аминов. По задумке, технические специалисты заказчика будут описывать конкретную проблему, прикладывать скриншоты с описанием, а разработчик должен на это отреагировать.
Три года назад на российском рынке были представлены 32 системы виртуализации, которые приходили к заказчикам и предлагали протестировать их продукты, привел пример неэффективности Шереметцев. «Рынок [отечественного ПО] должен самоочиститься», – категорично заявил он.
Минцифры не первый год борется с недобросовестными разработками отечественных продуктов. Например, еще в начале 2023 г. «Ведомости» писали, что министерство усложнило правила включения софта в свой реестр отечественного ПО. Ведомство требовало, чтобы авторы программ «доказывали наличие доработок», обеспечивающих существенные функциональные изменения в продукте по отношению к исходному свободному ПО. В конце того же года Минцифры планировало разделить софт на категории по уровню переработки исходного кода, но это не было реализовано. На сегодняшний день в реестре отечественного софта более 26 000 программных продуктов, следует из информации на официальном сайте Минцифры.
Ряд компаний ТЭК поддерживают предложение Минэнерго. «Государство должно гарантировать бизнесу те вложения, которые мы сейчас вносим в российское ПО, – заявил заместитель вице-президента «Транснефти» Иван Шальков. – Я не говорю уже про депонирование кода, которое должно быть безусловным». Он пояснил, что после вложения миллиардов рублей в проект, «нет гарантии, что через три года компания, которая его создала, собрав все деньги с российского рынка, просто не растворится». «Еще через пять лет их выкинут из реестра [Минцифры], и нам вновь придется вкладываться, – подчеркнул Шальков. – А у нас жизненный цикл систем 10 лет, и мы не готовы так масштабно перевнедрять такие продукты каждые 10 лет».
Заместитель гендиректора по технической политике и инжинирингу энергокомпании «Т плюс» Александр Фролов также выступил за создание рейтинга. Но он считает, что компании вправе выбирать из большого разнообразия продуктов то, что подойдет лучше всего. Поддерживает систему рейтингования софта и директор проектов по направлениям цифровизации «Гринатома» (ИТ-структура в составе «Росатома»), председатель Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (ассоциация КП ПОО) Рената Абдулина. Сейчас у крупнейших промышленных потребителей есть проблема с медленным откликом производителя на функциональный запрос заказчиков, отметила она.
В Минцифры пока не получали предложений Минэнерго по созданию системы рейтингования общесистемного ПО, сообщил «Ведомостям» представитель Министерства цифрового развития. При этом ведомство положительно относится к «такого рода аналитическим материалам в тех случаях, когда рейтинг проставляется организаией, равноудаленной от заказчиков, разработчиков и регулятора». По словам собеседника, подобная практика рейтингования распространена в ИТ-отрасли, и сейчас в России есть несколько организаций, занимающихся подобными исследованиями.
Рынок инфраструктурного ПО, которое лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании, в 2024 г. вырос на 28% и достиг 132 млрд руб., вернувшись к показателям 2021 г., говорилось в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners, о чем писали «Ведомости» 2 июня. До начала СВО рынок ПО составлял 133 млрд руб. К инфраструктурному ПО, по данным аналитиков, относятся операционные системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД), резервное копирование, решения для администрирования инфраструктуры, виртуализация, контейнеризация, управление сетями и биллинговые системы.
Доля топ-5 российских вендоров этого софта увеличилась с 47% в 2023 г. до 54% в 2024 г. Совокупная выручка российских поставщиков на внутреннем рынке выросла в 2024 г. на 58% год к году до 89 млрд руб. В целом в 2024 г. российский IT-рынок вырос на 14% до 3,5 трлн руб.
Заместитель гендиректора «Ред софт» (разработчик отечественной операционной системы «РедОС») Рустам Рустамов подчеркнул, что компания уже участвует во всех рейтингах, «и если нужно поучаствовать в еще одном, то в этом нет никаких проблем». «Рейтингов российского софта уже точно больше, чем операционных систем, – говорит он. – У каждого крупного заказчика такой рейтинг точно есть. Мы называем это соцсоревнованием». Но, по словам Рустамова, это «позитивное соцсоревнование», где производители получают обратную связь от заказчиков.
Генеральный директор Р7 (разработчик российского офисного ПО) Евгений Шелковников также обратил внимание на то, что уже существует огромное количество рейтингов независимых компаний, и он не против нового рейтинга с прозрачными критериями. Но не хватает стандартов конкретно под отрасль энергетики, которые бы давали возможность использовать конкретные программы под конкретные классы. Создание системы рейтингования и объективной оценки продуктов поддержал и директор по развитию бизнеса компании в области кибербезопасности UserGate Эльман Бейбутов. Но он упомянул, что есть риски «накруток» через публичные площадки. К тому же один продукт, который «получил десяточку» может совсем не подойти другому, предупредил Бейбутов.