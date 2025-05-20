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Почти все промышленные предприятия страдают от разрозненных IT-систем

«Зоопарку» оборудования на производственных площадках необходим доступный софт для стабильной работы
Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Подавляющее большинство российских промышленных предприятий – 90% – не объединяют свои IT-системы в единую инфраструктуру. Это приводит к тому, что информация дублируется и не синхронизируется, а различные системы учитывают и отображают ее по-разному. К такому выводу в своем исследовании пришла компания «Рексофт», которая занимается разработкой софта для крупных корпораций.

Весь российский рынок промышленной автоматизации в 2025 г., по оценке «Рексофта», составит 200 млрд руб., что на 5–7% больше, чем годом ранее. Под промышленной автоматизацией подразумеваются автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), включая программные и аппаратные части, контрольно-измерительные приборы, инжиниринг и сервисные услуги. Около 75% объема этих затрат пойдет на импортозамещение и поддержку работоспособности существующих систем и оборудования, оценивает директор департамента промышленной автоматизации «Рексофта» Ольга Макова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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