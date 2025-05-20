Почти все промышленные предприятия страдают от разрозненных IT-систем«Зоопарку» оборудования на производственных площадках необходим доступный софт для стабильной работы
Подавляющее большинство российских промышленных предприятий – 90% – не объединяют свои IT-системы в единую инфраструктуру. Это приводит к тому, что информация дублируется и не синхронизируется, а различные системы учитывают и отображают ее по-разному. К такому выводу в своем исследовании пришла компания «Рексофт», которая занимается разработкой софта для крупных корпораций.
Весь российский рынок промышленной автоматизации в 2025 г., по оценке «Рексофта», составит 200 млрд руб., что на 5–7% больше, чем годом ранее. Под промышленной автоматизацией подразумеваются автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), включая программные и аппаратные части, контрольно-измерительные приборы, инжиниринг и сервисные услуги. Около 75% объема этих затрат пойдет на импортозамещение и поддержку работоспособности существующих систем и оборудования, оценивает директор департамента промышленной автоматизации «Рексофта» Ольга Макова.