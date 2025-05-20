Почти все промышленные предприятия страдают от разрозненных IT-систем

Подавляющее большинство российских промышленных предприятий – 90% – не объединяют свои IT-системы в единую инфраструктуру. Это приводит к тому, что информация дублируется и не синхронизируется, а различные системы учитывают и отображают ее по-разному. К такому выводу в своем исследовании пришла компания «Рексофт», которая занимается разработкой софта для крупных корпораций.