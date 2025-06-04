Промышленность начнет тестировать российский спутниковый интернет

Спутниковая связь для добывающей и обрабатывающей отраслей важна не столько для коммуникации людей, а для обеспечения надежного информационного поля, в котором могут совместно работать современные системы и управление оборудованием и безопасности, подчеркивает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Это и беспилотный транспорт, и рабочие RFID-метки, предотвращающие наезд техники на людей и не допускающие нахождения людей (около отвалов или возле склонов), уточняет он. Сейчас это опирается на услуги сотовых операторов, где могут возникать проблемы с надежностью и скоростью передачи данных, сетует эксперт. «Собственная спутниковая группировка на непопулярных у международных вендоров орбитах (опуская вопрос их нежелания работать с подсанкционным российским бизнесом) позволит решить эти проблемы, отладить её работу и в дальнейшем расширить применение данной системы иными пользователями», – считает эксперт.