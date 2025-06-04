Промышленность начнет тестировать российский спутниковый интернет

Промышленность начнет тестировать российский спутниковый интернетЭто позволит контролировать безопасность объектов и оперативно реагировать на сбои на труднодоступных участках
Пять российских организаций добывающей и обрабатывающей отраслей в 2026 г. начнут тестировать спутниковую связь российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). В тестах примут участие горно-металлургическая компания «Северсталь», алмазодобывающая компания «Алроса», единый оператор связи «Транснефти» «Связьтранснефть», а также золотодобывающая «Омсукчанская горно-геологическая компания» и оператор объектов транспортной инфраструктуры ФГУП «Защитаинфотранс». О планах компании объявили 4 июня на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).
«Тесты запланированы на 2026 г., – отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов. – Мы уверены, что полноценный запуск сервиса в режиме 24/7 в 2027 г. даст дополнительный импульс цифровизации всей российской промышленности».
Представитель «Бюро 1440» пояснил, что в рамках тестирования будут проработаны сценарии использования спутникового интернета для решения бизнес-задач, а также протестированы абонентское оборудование и сети передачи данных для быстрого подключения и проверки качества сигнала. Спутниковый интернет позволит эффективнее использовать большие данные, развивать видеоаналитику и внедрять технологии цифровых двойников, уточнил он. Кроме того, добавляет собеседник, компании смогут лучше контролировать безопасность объектов, оперативно реагировать на сбои и улучшать условия работы сотрудников в труднодоступных местах.
Представитель «Северстали» подтвердил заключение соглашения с «Бюро 1440». «Ведомости» направили запросы компаниям-участникам соглашения.
Активы горнорудных, металлургических и нефтегазовых предприятий – перерабатывающие и, особенно, добывающие – чаще всего располагаются вдалеке от крупных городов и густонаселенных территорий, отмечает главный редактор информационной группы Comnews Леонид Коник. С наземными сетями связи там действительно есть проблемы, уточняет он: неслучайно многие промышленные предприятия строят частные сотовые сети (Private LTE, pLTE). Но даже для pLTE нужна инфраструктура для подключения базовых станций, и это соединение могут обеспечить спутники на низкой орбите, отмечает Коник.
«Близость этих космических аппаратов к Земле делает скорость передачи данных с них и задержку при передаче информации сравнимыми с параметрами волоконно-оптических линий, – поясняет эксперт. – При этом спутник позволяет дать связь мгновенно, избавляя от длительной и дорогостоящей прокладки волоконно-оптических кабелей».
В контексте спутникового интернета речь идет про спутники на низкой орбите, которые можно размещать на высотах от 500 до 1000 км от поверхности Земли. К 2036 г. группировка «Рассвет» «Бюро 1440» должна будет насчитывать 886 таких спутников. Об этом на ЦИПР-2025 днем ранее заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. На первом этапе будет запущено около 300 спутников, остальные – в ходе второго этапа, уточнил он. Прежде «Бюро 1440» планировало запустить 292 спутника до 2030 г., а всего – 383 аппарата, включая 91 на замену выходящих из строя.
Спутниковая связь, особенно широкополосная, с низкими задержками, все более востребована предприятиями добывающих и перерабатывающих отраслей, подтверждает независимый аналитик автор Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексей Бойко. В основе спроса – удаленность многих объектов, например, месторождений, уточняет он. Но это это не единственный стимул к использованию спутниковой связи, поскольку ее применение оптимально и для владельцев таких протяженных инфраструктурных объектов, как, например, трубопроводы, добавляет эксперт.
«Спутниковая связь – оптимальное решение для поддержки ремонтных, монтажных и других бригад, сбора данных с IoT-датчиков, – перечисляет Бойко. – Даже при наличии наземной инфраструктуры спутниковая связь может быть полезна в качестве резервного канала, позволяющего сохранить управление в случае различных чрезвычайных ситуаций».
Спутниковая связь для добывающей и обрабатывающей отраслей важна не столько для коммуникации людей, а для обеспечения надежного информационного поля, в котором могут совместно работать современные системы и управление оборудованием и безопасности, подчеркивает независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Это и беспилотный транспорт, и рабочие RFID-метки, предотвращающие наезд техники на людей и не допускающие нахождения людей (около отвалов или возле склонов), уточняет он. Сейчас это опирается на услуги сотовых операторов, где могут возникать проблемы с надежностью и скоростью передачи данных, сетует эксперт. «Собственная спутниковая группировка на непопулярных у международных вендоров орбитах (опуская вопрос их нежелания работать с подсанкционным российским бизнесом) позволит решить эти проблемы, отладить её работу и в дальнейшем расширить применение данной системы иными пользователями», – считает эксперт.
В 2024 г. на ЦИПР «Бюро 1440» подписало первые соглашения о сотрудничестве в сфере развития цифровых сервисов на базе спутникового ШПД с РЖД и «Аэрофлотом». В течение года к числу будущих пользователей спутниковой связи нового поколения присоединились два телекомоператора – федеральный «Мегафон» и локальный «Арктиктелеком», развивающий связь в Якутии.