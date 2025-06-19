«Ред Софт» начнет выпускать складные смартфоны с китайской Passion

«Ред Софт» начнет выпускать складные смартфоны с китайской PassionКомпании создали СП и планируют делать также ноутбуки и очки дополненной реальности
Российский разработчик «Ред софт» совместно с китайской компанией Passion займется созданием ноутбуков, планшетов, смартфонов и умных очков с дополненной реальностью на базе операционной системы «Ред ОС» и «Ред ОС М». Продажи устройств начнутся уже этим летом. О создании совместного предприятия (СП) Red International «Ведомостям» рассказал исполнительный директор «Ред софта» и генеральный директор создаваемого СП Михаил Толпышкин.
Продажи устройств с «Ред ОС М» осуществляются в корпоративном секторе, уточнил он. С момента старта продаж год назад продано около 10 000 устройств, рассказал Толпышкин, а в конце мая 2025 г. компания запустила продажи смартфонов «ТП Лабс» на «Ред ОС М». «Стоимость устройств будет объявлена в ближайшее время в рамках выхода в розницу», – уточнил представитель компании. Он также добавил, что в планы СП входит локализация производства. Толпышкин уточнил, что сейчас «Ред софт» работает с тремя компаниями – не только с «Аквариусом», но также и с Ayya (принадлежит «Ростеху») и Fplus.
«Ежедневно продается около 15–20 устройств с нашей операционной системой, спрос есть», – говорит он. В то же время, подчеркнул он, предыдущие модели, которые компания выпускала совместно с российскими вендорами, были на «железе» семилетней давности, что значительно снижает сроки эксплуатации устройств.
С китайскими партнерами разрабатывается смартфон со складным экраном на процессоре Mediatek конца 2024 г. Ключевое отличие от партнерств с другими компаниями – выход именно на b2c-рынок, в то время как раньше они были ориентированы только на b2b. Дизайн устройства будет произведен совместно, рассказал Толпышкин. Первый магазин с устройствами компания планирует открыть в конце лета 2025 г. в ТЦ «Афимолл», уточнил Толпышкин.
Вопрос «Ведомостей», видят ли в компании спрос на устройства с «Ред ОС», представитель «Аквариуса» отказался комментировать и переадресовал в «Ред софт». «Ведомости» направили запрос в «Ростех».
Главная проблема систем на Linux, к которым относится продукция «Ред софт», в том, что им крайне важна совместимость с оборудованием, подчеркивает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Написание новых драйверов требует больших ресурсов, а сейчас оно крайне осложнено из-за прерванных контактов с производителями «железа», продолжает он. Сотрудничество с производителем напрямую позволит достаточно жестко контролировать элементную базу и не допустить изменений в конфигурациях от партии к партии, способных снизить функциональность устройств, отмечает Вильянов. Он подчеркнул, что такие изменения крайне болезненны даже на потребительском рынке, а на корпоративном, где работает «Ред софт», просто неприемлемы.
Вильянов усомнился в успешности «разработки» устройств с нуля, так как у Passion такого опыта нет. Но в то же время у компании есть приличный опыт закупок техники на крупных китайских производствах и она может влиять на их качество и начинку, отмечает он: «Фактически речь идет об увеличении контроля над производством и поставками».
Источник «Ведомостей» в крупной ИТ-компании объяснил, что основная проблема «Ред софта» связана на данный момент не с оборудованием, а с софтом. Собеседник говорит, что мобильная ОС «Ред ОС М» представляет собой обычный AOSP (открытая версия ОС Android. – «Ведомости») четырехлетней давности без каких-либо глубоких изменений. Даже национальный магазин приложений RuStore никак не интегрирован в систему, а работает так же, как в других иностранных ОС, говорит он.
В продажах преуспеют те, кто сможет предложить рынку хорошую альтернативу текущим программным продуктам от Microsoft и Apple, говорит представитель Fplus. По его словам, у команды разработчиков «Ред софта» есть необходимые компетенции, чтобы создать востребованный продукт.
Идея сотрудничества «Ред софта» с китайским производителем электроники, с дешевым производством и гибкостью поставок, является интересной и, возможно, перспективной, считает независимый аналитик, автор Telegram-каналов @abloud62 и @RUSmicro Алексей Бойко. Это потенциал не только расширения доли российского рынка, но и доступа к китайскому рынку, а также к отдельным международным рынкам, отмечает он. Кроме того, китайские изделия с российским ПО могут оказаться дешевле, чем продукция российских производителей, добавляет эксперт.
По словам Бойко, план по строительству завода – «это интересное начинание, но крайне рискованное». С одной стороны, поясняет он, в России уровень загрузки таких предприятий уже сейчас низкий, а конкуренция между ними высокая, а с другой стороны, интеграция своей ОС и потенциально собственной платформы может дать изделиям «Ред ОС» определенный бонус в плане конкурентоспособности. Однако успешности проекта может способствовать господдержка, заключил эксперт.
Пока государство не начнет принимать меры для стимулирования потребления российской продукции и поддерживать спрос разными механизмами, отечественным идущим в розницу компаниям будет тяжело, сетует источник «Ведомостей» на рынке производителей электроники. «Если стоимость лицензии российской ОС с учетом количества устройств, на которые она устанавливается, достигает нескольких тысяч рублей, а та же Windows продается за деньги в разы меньше, то выбор пользователя, к сожалению, предопределен», – подчеркнул собеседник.