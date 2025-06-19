«Ред Софт» начнет выпускать складные смартфоны с китайской Passion

Продажи устройств с «Ред ОС М» осуществляются в корпоративном секторе, уточнил он. С момента старта продаж год назад продано около 10 000 устройств, рассказал Толпышкин, а в конце мая 2025 г. компания запустила продажи смартфонов «ТП Лабс» на «Ред ОС М». «Стоимость устройств будет объявлена в ближайшее время в рамках выхода в розницу», – уточнил представитель компании. Он также добавил, что в планы СП входит локализация производства. Толпышкин уточнил, что сейчас «Ред софт» работает с тремя компаниями – не только с «Аквариусом», но также и с Ayya (принадлежит «Ростеху») и Fplus.