«Новатэк» создал IT-дочку для разработки софта

«Новатэк» создал IT-дочку для разработки софтаНовая компания может заняться коммерциализацией внутренних разработок «Новатэка», полагают эксперты
Газодобывающая компания «Новатэк» создала IT-дочку для разработки софта «Новатэк – цифровая энергия», обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». ООО «Новатэк – цифровая энергия» как 100%-ная дочерняя структура ПАО «Новатэк» было учреждено 30 июля с уставным капиталом 10 000 руб. В качестве основного вида деятельности компании значится разработка компьютерного программного обеспечения (ПО). Генеральным директором юрлица указан Валерий Бражников.
У «Новатэка» уже есть дочерняя структура, которая выполняет схожие IT-функции, – ООО «Новатэк НТЦ», существующая с 2010 г. Основным профилем компании являются работы по сопровождению геологоразведки, разработке месторождений, бурению, обустройству, информационному сопровождению производственных процессов и систем управления для дочерних предприятий «Новатэка», указано в профиле компании в «СПАРК-Интерфаксе».