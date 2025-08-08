«Новатэк» создал IT-дочку для разработки софта

У «Новатэка» уже есть дочерняя структура, которая выполняет схожие IT-функции, – ООО «Новатэк НТЦ», существующая с 2010 г. Основным профилем компании являются работы по сопровождению геологоразведки, разработке месторождений, бурению, обустройству, информационному сопровождению производственных процессов и систем управления для дочерних предприятий «Новатэка», указано в профиле компании в «СПАРК-Интерфаксе».