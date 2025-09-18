Вклад IT-сектора в ВВП может увеличиться до 2,5%

Вклад в общий ВВП внесли и решения по информационной безопасности (ИБ), продолжил ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ компании «Спикател» Алексей Козлов. «Сектор кибербезопасности демонстрирует стабильный рост на протяжении всех трех лет и до сих пор является одним из наиболее динамичных сегментов ИТ-отрасли. Дело в том, что заказчик стал квалифицированнее и понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно, поэтому он инвестирует в более эффективные и более дорогие решения», – указал он. Растет спрос и на облачные услуги по мере миграции с зарубежных платформ и необходимости хранения данных на территории России, добавил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.