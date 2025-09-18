Вклад IT-сектора в ВВП может увеличиться до 2,5%Отрасль растет за счет решений по управлению бизнесом для корпораций и потребительского сегмента
В 2025 г. доля российского IT-сектора в структуре ВВП должна превысить 2,5%, продемонстрировав двукратный рост по этому показателю с 2019 г. Об этом сообщил 17 сентября министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарной сессии Kazan Digital Week. Он напомнил, что за прошлый год вклад IТ-сектора в ВВП вырос по сравнению с 2023 г. на 0,3 п. п. до 2,43%. Согласно данным Росстата, ВВП России в 2024 г. по сравнению с 2023 г. вырос на 4,3% и превысил 201 трлн руб.
Продажи собственных сервисов и IT-услуг в 2024 г. по сравнению с 2019 г. увеличились в четыре раза – до 4,5 трлн руб., следует из презентации Шадаева. Численность специалистов, задействованных в IT-отрасли, на июнь 2025 г. составила 1,1 млн человек, что на 11% больше, чем было в декабре 2024 г. Средняя заработная плата IT-специалиста в первом полугодии 2025 г. к первому полугодию 2024 г. выросла на 11,6% до 195 700 руб.
Основные направления, формирующие долю ВВП в IT, связаны с прикладным ПО для управления бизнесом и крупным потребительским сектором: экосистемы «Сбера», «Яндекса», VK, медиаплатформы и электронная коммерция (Wildberries и Ozon), перечисляет директор по продукту и цифровой трансформации Businesspad Кирилл Гончаров. Заметен вклад в общий ВВП разработки софта и цифровых сервисов, телекома и инфраструктуры центров обработки данных (ЦОДов), замечает старший партнер IT-интегратора «Энсайн» Алексей Постригайло. «Эти сегменты масштабируемы, завязаны на повседневные потребности государства и бизнеса и потому растут даже в условиях стагнации экономики, – говорит он. – Фактически именно здесь сосредоточены драйверы цифровизации: компании все активнее переходят на облачные решения, наращивают хранение и обработку данных. И именно эти направления формируют основу нынешнего роста сектора».
Вклад в общий ВВП внесли и решения по информационной безопасности (ИБ), продолжил ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ компании «Спикател» Алексей Козлов. «Сектор кибербезопасности демонстрирует стабильный рост на протяжении всех трех лет и до сих пор является одним из наиболее динамичных сегментов ИТ-отрасли. Дело в том, что заказчик стал квалифицированнее и понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно, поэтому он инвестирует в более эффективные и более дорогие решения», – указал он. Растет спрос и на облачные услуги по мере миграции с зарубежных платформ и необходимости хранения данных на территории России, добавил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
Но, как отмечают разработчики, объемы ИТ-бюджетов у заказчиков постепенно сокращаются. На это, в частности, обращает внимание исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин. Этот фактор, вероятно, окажет негативное влияние на темпы развития отрасли в 2025 г., предупреждает он.
Почти треть (29%) российских компаний уменьшила бюджеты на ИТ в 2025 г., сообщалось в исследовании компании «К2 Интеграция» в начале сентября. В нефтегазохимической отрасли, машиностроении и транспорте сокращения стали наиболее заметными – 10−40%. Снижение инвестиций связано с дефицитом средств, падением спроса и ограничениями по госзаказам, а в машиностроении усугубляются неплатежами за поставленную продукцию. В результате 70–80% ИТ-средств тратится на поддержание существующей инфраструктуры, а новые инициативы либо откладываются, либо переводятся в аренду.
Владельцы объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в 2024 г. более половины (51%) от общего объема IT-бюджетов потратили на закупку отечественных решений: 1,785 трлн руб. из 3,5 трлн руб., писали «Ведомости» в августе 2025 г. со ссылкой на подсчеты аналитиков iKS-Consulting. По прогнозам на 2025 г., доля трат на решения КИИ от общего объема расходов на IT сохранится.