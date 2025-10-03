Что сможет делать Роскомнадзор с Telegram-каналами через бота с правами админа

Что сможет делать Роскомнадзор с Telegram-каналами через бота с правами админаЭксперты отмечают, что такого механизма контроля нет на других площадках
Роскомнадзор (РКН; подведомственен Минцифры) обязал Telegram-блогеров назначать специальный бот Trust Channel администратором каналов. После запуска этого бота от РКН, полученный на «Госуслугах» обязательный номер регистрации канала (нужен для продолжения деятельности при аудитории свыше 10 000 подписчиков) сверяется с введенным в бот. Другой процедуры подтверждения владения каналом нет, а если шаг подключения бота пропущен – заявление о регистрации канала в РКН вернется с формальным признаком отказа. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора в своем Telegram-канале.
Как следует из инструкции использования бота, датированной 20 января 2025 г., бот создан, чтобы помочь зарегистрировать Telegram-канал в соответствии с законом № 303-ФЗ от 8 августа 2024 г. и получить для него отметку «А+». Согласно закону № 303-ФЗ, каналы или страницы с аудиторией более чем 10 000 подписчиков необходимо зарегистрировать в перечне Роскомнадзора, иначе на таких страницах запрещено распространять рекламу, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию. На таких страницах также нельзя собирать пожертвования на свою деятельность, сообщала пресс-служба Роскомнадзора в апреле 2025 г. Тогда же Роскомнадзор впервые объявил о запуске бота.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор и Минцифры.
Чтобы использовать бот, необходимо зарегистрировать канал на портале «Госуслуги» и получить номер заявления. Заявление на «Госуслуги» нужно подать в течение 10 рабочих дней с момента, когда количество подписчиков регистрируемого канала или страницы превысило 10 000 человек.
Боту нужно передать номер телефона, на который зарегистрирован аккаунт Telegram. Номер телефона должен совпадать с номером, переданным при регистрации канала на портале «Госуслуги». Затем бот необходимо добавить в администраторы регистрируемого канала и выдать права на добавление участников канала. Также боту надо передать ссылку на регистрируемый канал и номер заявления, полученный при регистрации канала.
При этом все участники канала с ролью «Администратор» или «Владелец» канала должны передать в бот свои номера телефонов. При добавлении в канал новых администраторов или изменении владельцев, всем новым участникам также необходимо передавать в бот номера телефонов.
Бота @trustchannelbot нельзя удалять из канала или отбирать у него необходимые права, следует из инструкции по использованию бота.
Требование Роскомнадзора о подключении специального бота для подтверждения владения каналом — это техническая процедура, которая регулируется ст. 10.2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и приказами РКН, объясняет управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Если канал уже прошел регистрацию ранее, повторного подтверждения делать не нужно, так как требование РКН не имеет обратной силы, считает юрист. Ведомство применяет новый порядок только к будущим регистрациям, заметил он.
С юридической точки зрения регистрация Telegram-канала — это обязанность раскрыть владельца, и Роскомнадзор вправе требовать подтверждения через технические средства, поскольку именно так обеспечивается привязка конкретного физлица или юрлица к каналу, говорит Гавришев.
Бот не дает ведомству возможность менять или удалять информацию, считает Гавришев. Подключение бота носит односторонний идентификационный характер: он сверяет номер регистрации с данными на «Госуслугах», и для внесения изменений в канал или его удаления у Роскомнадзора нет полномочий — для этого требуется судебное решение и исполнение оператором площадки, уточнил юрист. Телеграм остаётся зарубежной платформой, и без отдельного правового механизма российский регулятор не может самостоятельно «править» контент, добавил он.
Но сами по себе полные возможности бота-администратора почти безграничны, они включают в том числе публикацию сообщений, редактирование и удаление публикаций, публикация «историй», их изменение и удаление, а также управление трансляциями, сообщениями каналу и добавление администраторов, отмечает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Другой вопрос, что далеко не все боты просят все опции, и хозяин канала вправе давать лишь те, что считает нужным, подчеркивает он.
На других площадках, например на «Дзене», проверка через бот не нужна — достаточно добавить номер заявления на регистрацию в описание канала, говорит эксперт. Возможно, в случае отечественных площадок РКН имеет больше возможностей для автоматической перепроверки информации о владельце, чем в Telegram, полагает эксперт.
Проверка через бота пока необходима только в Telegram. Например, в Max такого обязательства нет, подчеркивает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Поскольку мессенджер отечественный, как и в других российских ресурсах — VK или «Дзен», нет необходимости проходить проверку через бота, как в Telegram, который, наоборот, не имеет регистрации в РФ, говорит эксперт.
О том, что VK запустит мессенджер Max, стало известно в конце марта 2025 г., писали «Ведомости». Официальный же запуск приложения запланирован на начало осени 2025 г., сообщали «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента по экономике и финансам VK Александра Морозова.
Идентификация через бот — это хороший и надежный способ, но он избыточный, сетует Вильянов. «Это все равно что при оформлении постоянной регистрации организовывать физический визит сотрудника МФЦ с разрешенной опцией остаться на ночь», — привел пример он.
Со стороны пользователя невозможно доподлинно узнать, какой функционал у бота зашит в Telegram или в любом другом мессенджере, подчеркивает сооснователь Botcreators.ru, автор Telegram-канала @eaborovkov Евгений Боровков.
Одним из факторов, который мог повлиять на обязательное требование РКН о дополнительной проверке через бот, может являться несоблюдение иноагентами или другими недобросовестными гражданами правил публикации, полагает Боровков.