Что сможет делать Роскомнадзор с Telegram-каналами через бота с правами админа

Как следует из инструкции использования бота, датированной 20 января 2025 г., бот создан, чтобы помочь зарегистрировать Telegram-канал в соответствии с законом № 303-ФЗ от 8 августа 2024 г. и получить для него отметку «А+». Согласно закону № 303-ФЗ, каналы или страницы с аудиторией более чем 10 000 подписчиков необходимо зарегистрировать в перечне Роскомнадзора, иначе на таких страницах запрещено распространять рекламу, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию. На таких страницах также нельзя собирать пожертвования на свою деятельность, сообщала пресс-служба Роскомнадзора в апреле 2025 г. Тогда же Роскомнадзор впервые объявил о запуске бота.