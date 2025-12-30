Дешевые малоизвестные наушники заняли более трети российского рынка

После высокого спроса в предыдущие пару лет в 2025 г. рынок наушников стабилизировался, поэтому значительных изменений в продажах нет, добавил представитель сети «Всесмарт». Большинство пользователей сейчас воспринимают наушники как утилитарные устройства, гаджеты, которые можно разложить по карманам, всегда иметь под рукой и не переживать в случае утраты, считает собеседник. Такое отношение привело к снижению средней цены гаджетов, в результате чего наушники малоизвестных брендов занимают около 30% российского рынка, говорит он.