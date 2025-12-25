Производители электроники подсчитали размер желаемого бюджетного кэшбэка

Механизм техносбора в целом схож с уже давно используемым в России утилизационным сбором, который платят и импортеры, и локальные производители. Изначально его платили только при ввозе продукции, но после жалобы зарубежных компаний в ВТО правительству пришлось распространить этот сбор и на российские заводы. Правда, за выпуск продукции в России начисленный утильсбор де-факто возвращается отечественным компаниям из бюджета через так называемые промышленные субсидии. Формально эти субсидии никак с утильсбором не связаны. Кэшбэк, о котором говорится в письме АНО ВТ, как компенсация техносбора довольно точно соответствует статусу промсубсидий при утильсборе.