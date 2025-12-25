Производители электроники подсчитали размер желаемого бюджетного кэшбэка

Производители электроники подсчитали размер желаемого бюджетного кэшбэкаБизнес хочет компенсировать потери от выплаты технологического сбора
Производители радиоэлектронной продукции предложили Минпромторгу ввести кэшбэк на отечественную электронную продукцию, продаваемую в ритейле. Об этом говорится в письме консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ; объединяет крупнейших производителей электроники), которое было направлено 23 декабря 2025 г. на имя замминистра промышленности и торговли Василия Шпака (документ есть в распоряжении «Ведомостей»).
Подлинность письма подтвердил представитель АНО ВТ, отказавшись дать дополнительные комментарии. Представитель Минпромторга подтвердил получение письма, сообщив, что оно будет рассмотрено в рабочем порядке. «Ведомости» также направили запрос в Минфин.
Речь идет о введении технологического сбора, закон о нем президент России Владимир Путин подписал 28 ноября. Этот сбор взимается при импорте или производстве техники, юрлица и ИП будут обязаны уплачивать его с 1 сентября 2026 г. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что перечень промышленной продукции и ее компонентов, которые подпадают под техносбор, будет устанавливать правительство. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции.
Механизм техносбора в целом схож с уже давно используемым в России утилизационным сбором, который платят и импортеры, и локальные производители. Изначально его платили только при ввозе продукции, но после жалобы зарубежных компаний в ВТО правительству пришлось распространить этот сбор и на российские заводы. Правда, за выпуск продукции в России начисленный утильсбор де-факто возвращается отечественным компаниям из бюджета через так называемые промышленные субсидии. Формально эти субсидии никак с утильсбором не связаны. Кэшбэк, о котором говорится в письме АНО ВТ, как компенсация техносбора довольно точно соответствует статусу промсубсидий при утильсборе.
Согласно письму, АНО ВТ за каждый проданный в рознице российский планшет, ноутбук или смартфон стоимостью до 20 000 руб. предлагает возвращать производителю 7000 руб., за технику ценой от 20 001 до 50 000 руб. компании вернется 10 000 руб., в диапазоне от 50 001 до 70 000 руб. кэшбэк составит 12 000 руб., а за радиоэлектронику дороже 70 000 руб. должно платиться 15 000 руб.
Кэшбэк АНО ВТ предлагает выплачивать только производителям отечественной радиоэлектронной продукции, включенной в реестр Минпромторга, из общей суммы технологического сбора за предыдущий квартал. В первые полгода АНО ВТ предлагает выплачивать кэшбэк только за технику, реализованную через крупнейшие розничные сети – DNS, «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и «Технопарк».
Как следует из письма, такая мера поможет достичь «эффекта масштаба» продаж и простимулирует отечественных производителей радиоэлектроники размещаться на полках ритейла.
«Ведомости» направили запросы в указанные торговые сети.
Фиксировать факт продаж для начисления кэшбэка АНО ВТ предлагает через систему «Честный знак» (занимается маркировкой товаров, оператор – ЦРПТ). Как именно может быть реализован механизм выплат, авторы письма не уточняют. Но еще в конце ноября источники «Ведомостей» в компаниях-производителях сообщали, что собранные средства, скорее всего, будут аккумулироваться Фондом развития промышленности, хотя окончательное решение насчет оператора сбора не принято и будет позже уточнено в подзаконных актах.
В качестве сопутствующих мер поддержки по стимулированию продаж в ритейле АНО ВТ в письме предлагает часть средств от техносбора направлять на поддержку маркетинговых кампаний производителей и ритейла для популяризации российской техники. По данным АНО ВТ, на сегодняшний день доля продаж отечественного компьютерного оборудования на нерегулируемом рынке составляет менее 1% от 5,5 млн ноутбуков и планшетов, продаваемых в год.
Объем российского производства радиоэлектронной продукции в 2024 г. вырос в годовом выражении на 34% до 3,5 трлн руб., в 2023 г. он составлял 2,6 трлн руб. Такие данные представил консорциум «Пассивные электронные компоненты» на выставке «Экспо электроника» в апреле 2025 г.
Среди прочего обсуждается возможность выплаты кэшбэка и покупателям за приобретение российских товаров, говорит собеседник, близкий к АНО ВТ.
«В этом предложении звучит смесь наглости и отчаяния», – сетует аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Лучшим образцам отечественной техники действительно трудно конкурировать с продукцией азиатских фирм по цене и качеству и, казалось бы, единственный способ увеличить спрос – поднять цены на импортную продукцию до уровня изготовленной внутри страны, рассуждает он. Но, как показывает многолетняя практика, жесткий протекционизм не решает стратегических задач на рынках сложных устройств, подчеркнул Вильянов. История успеха азиатских стран – это привлечение иностранных производителей, подготовка большого количества квалифицированной рабочей силы – от работников конвейеров до инженеров – и потом создание полностью собственных производств, говорит эксперт.
Выплаты же за «отечественность» без учета качества продукта и его реальной востребованности лишь усугубят ситуацию, говорит Вильянов. Потому что фактически производители будут получать гарантированную маржу без гарантий дальнейшего роста и развития рынка, утверждает он.
Потенциально подобная мера может помочь производителям, но эффект будет неоднородным, говорит гендиректор холдинга SNDGlobal Ольга Квашенкина. Для производителей, уже присутствующих в федеральной рознице, кэшбэк может снизить фактическую нагрузку на единицу проданного товара, повысить оборачиваемость и частично компенсировать разницу в себестоимости с импортными аналогами, рассуждает она. Если кэшбэк будет выплачиваться производителю, то нужно, чтобы производитель транслировал эту поддержку в снижение конечной цены, подчеркнула она, в этом случае стимулирующий эффект для спроса будет заметным.
По своей логике такой механизм возврата средств скорее ориентирован на стимулирование спроса на конечные устройства, уточнил директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин. Но техносбор изначально задумывался как инструмент поддержки разработки, локализации и запуска серийного производства радиоэлектроники, а также выравнивания условий работы российских и зарубежных производителей, напомнил он.
Представитель Fplus уточнил, что объемы продаж российских устройств в любом случае будут меньше, чем импортных товаров. Повысить конкурентоспособность произведенных в России устройств сложно без господдержки, но это будет работать только в комплексе, подчеркнул он, например, помимо кэшбэка необходимо ограничить параллельный импорт. «Ведомости» направили запрос в IRU. Представитель «Аквариуса» отказался от комментариев.