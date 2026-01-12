Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос почти в 11 раз

Трафик в домашнем WiFi однозначно вырос, признал Кусков. Многие абоненты «скачивали контент про запас», чтобы смотреть видео в дороге или воспользоваться картой при отсутствии мобильного интернета, указал он. Эксперт напомнил, что в 2020 г. был значительный всплеск роста трафика в домашнем WiFi на фоне пандемии коронавируса, а в последующие годы сегмент фиксированного ШПД стагнировал. На фоне ограничений впервые за несколько лет во втором полугодии прошлого года рынок перешел к росту, констатировал Кусков. Число абонентов фиксированного ШПД в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросло на 3,1% до 39,9 млн, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Для сравнения: в 2024 г. динамика была более сдержанная – количество пользователей фиксированного ШПД увеличилось на 1,9%. По данным «ТМТ консалтинга», проникновение услуги приблизилось к 56%.