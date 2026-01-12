Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос почти в 11 раз

Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос почти в 11 разНа фоне отключений мобильного интернета увеличилось и число точек фиксированного беспроводного доступа
В 2025 г. совокупный трафик публичных WiFi-сетей в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом до 13,8 млн ТБ, следует из анализа рынка, проведенного оператором Hot-WiFi. В 2024 г. совокупный трафик публичного WiFi составлял около 1,3 млн ТБ. Отдельно по Москве трафик в общественных точках доступа WiFi вырос в те же 10,6 раза до 2,07 млн ТБ, подсчитали аналитики Hot-WiFi. Речь идет о точках WiFi-доступа в общественных местах, например в магазинах или ресторанах.
Рекордный рост трафика в сетях фиксированного широкополосного доступа (ШПД) в интернет связан с масштабными отключениями мобильного интернета, которые начали применять в мае 2025 г. в столичном регионе для обеспечения безопасности во время торжеств, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Затем власти других регионов также стали регулярно отключать сотовую связь, объясняя это превентивными мерами при возникновении потенциальных угроз из-за прилетов вражеских БПЛА.
Рост потребления публичного интернета сопровождался изменением пользовательского поведения, отмечают аналитики Hot-WiFi. Средняя длительность сессии подключения к публичному WiFi увеличилась на 12,8% год к году до 79,95 часа в 2025 г. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал «проверить сообщения», а как полноценный доступ в интернет – для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных, – пояснил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов. – Это отражает общий тренд на смещение трафика в сторону WiFi в общественных пространствах и снижение зависимости от мобильного интернета в точках массового присутствия людей».
Общее количество точек публичного доступа в интернет в исследовании не приведено. Последняя опубликованная статистика «ТМТ консалтинга» включает данные на конец 2023 г.: тогда количество точек WiFi в России выросло за год на 7,7% – с 191 100 в 2022 г. до 205 800 в 2023 г.
В 2025 г. спрос на услугу WiFi c авторизацией действительно вырос, что отразилось и на росте трафика, подтвердили опрошенные «Ведомостями» крупные провайдеры.
У «Билайна» объемы передаваемого трафика в b2b-сегменте (публичный WiFi телекомкомпания относит к сегменту b2b. – «Ведомости») в 2025 г. существенно выросли, подтвердил его представитель, не раскрывая абсолютных цифр. По оценкам «Мегафона», год к году спрос на услугу WiFi c авторизацией увеличился на 59%.
Причем увеличилось не только количество общественных сетей, но и их емкость, подчеркнул представитель оператора. Если ранее клиенты чаще выбирали оборудование, рассчитанное на одновременное подключение до 100 пользователей, то сейчас чаще внедряются решения, которые поддерживают работу нескольких тысяч устройств, указал он. Провайдеры также модернизируют ранее построенные сети, продолжил представитель «Мегафона».
В прошлом году действительно существенно вырос спрос на организацию публичных WiFi-сетей, особенно начиная с III квартала, подтвердил представитель «Билайн бизнеса». Количество новых включений точек WiFi увеличилось не менее чем на 20%, указал собеседник. Провайдер увидел кратный рост спроса на услуги интернета, что повлекло за собой рост клиентской базы ШПД среди бизнес-пользователей. Продажи ШПД у «Билайна» в сегменте b2b в 2025 г. выросли более чем на 18%, при этом только в III квартале – сразу на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 г.
Вырос спрос и на организацию подключений домашнего интернета. Пик пришелся на июнь – июль 2025 г., когда почти четверть обращений (24,9%) были оформлены с условием оказания услуги в срок более 30 дней, говорилось в исследовании сервиса сравнения тарифов 101internet.ru, о котором писали «Ведомости» в июле. К концу III квартала 2025 г. общее количество пользователей фиксированного ШПД МТС увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2024 г. и достигло 5,19 млн абонентов. У «Мегафона» абонентская база домашнего фиксированного ШПД увеличилась на 16%, а у «Билайна» – на 15%, сообщили их представители, не раскрывая абсолютных показателей.
«Ведомости» направили запросы в «Ростелеком» и «ЭР-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»).
Трафик в публичных WiFi-сетях увеличился на фоне блокировок работы мобильного интернета, поэтому пользователи больше заходили в кафе или общественные места с работающим WiFi, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В 2025 г. роль публичного WiFi сильно выросла: точки доступа превратились из удобной опции в важный элемент городской инфраструктуры, обратила внимание директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова.
По наблюдениям Кускова, количество хот-спотов в публичных местах действительно увеличилось. Вместе с тем отключения работы сотовых сетей не привели к значительному падению трафика, а ежегодный темп роста на уровне около 20% замедлился, добавил аналитик. Общий трафик мобильного интернета в сети «Мегафона» показал «положительную динамику», говорит его представитель, не называя абсолютных данных. Трафик мобильного интернета в «Билайне» за 11 месяцев 2025 г. вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., добавил представитель оператора.
Трафик в домашнем WiFi однозначно вырос, признал Кусков. Многие абоненты «скачивали контент про запас», чтобы смотреть видео в дороге или воспользоваться картой при отсутствии мобильного интернета, указал он. Эксперт напомнил, что в 2020 г. был значительный всплеск роста трафика в домашнем WiFi на фоне пандемии коронавируса, а в последующие годы сегмент фиксированного ШПД стагнировал. На фоне ограничений впервые за несколько лет во втором полугодии прошлого года рынок перешел к росту, констатировал Кусков. Число абонентов фиксированного ШПД в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросло на 3,1% до 39,9 млн, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Для сравнения: в 2024 г. динамика была более сдержанная – количество пользователей фиксированного ШПД увеличилось на 1,9%. По данным «ТМТ консалтинга», проникновение услуги приблизилось к 56%.
В то же время доходы от предоставления услуги фиксированного ШПД увеличились на 8,1% за счет повышения стоимости услуги как большинством федеральных операторов, так и рядом региональных игроков, следует из предварительных подсчетов «ТМТ консалтинга» за 2025 г. Также на рост выручки повлияли увеличение числа подключений и миграция абонентов в сторону более дорогостоящих высокоскоростных тарифных планов, следует из выводов аналитической компании.