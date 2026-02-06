Инвестиции техкомпаний в ИИ на $660 млрд привели к падению их акций

На этом фоне Amazon, Google и Microsoft после публикации квартальной отчетности за последнюю неделю могут совокупно потерять около $900 млрд рыночной капитализации. Опасения усилили планы техкомпаний значительно увеличить расходы на дата-центры и специализированные чипы. Вместе с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) такие вложения обещают рост на 60% по сравнению с 2025 г. и более чем в 2,5 раза по сравнению с 2024 г.