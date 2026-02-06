Инвестиции техкомпаний в ИИ на $660 млрд привели к падению их акций

Инвестиции техкомпаний в ИИ на $660 млрд привели к падению их акцийAmazon, Google и Microsoft потеряют в сококупности $900 млрд рыночной капитализации
Масштабные инвестиции крупнейших технологических компаний в размере $660 млрд в искусственный интеллект (ИИ) привели к резкому падению их акций, пишет Financial Times со ссылкой на данные компаний. Инвесторы опасаются, что темпы роста капитальных затрат значительно опережают способность ИИ приносить сопоставимую прибыль.
На этом фоне Amazon, Google и Microsoft после публикации квартальной отчетности за последнюю неделю могут совокупно потерять около $900 млрд рыночной капитализации. Опасения усилили планы техкомпаний значительно увеличить расходы на дата-центры и специализированные чипы. Вместе с Meta
Сильнее всего пострадала Microsoft: ее акции снизились на 18% с момента публикации отчета на прошлой неделе. Выручка облачного подразделения компании выросла на 26% – до $51,5 млрд, но показатель оказался немного ниже ожиданий рынка. Дополнительное давление на котировки оказал 66%-ный скачок квартальных расходов на дата-центры. Кроме того, Microsoft впервые раскрыла степень своей зависимости от OpenAI: 45% из $625 млрд будущих облачных контрактов приходится на этот стартап, что вызвало опасения инвесторов из-за высокой концентрации на одном клиенте.
Meta также заявила о планах удвоить капитальные затраты до $135 млрд. Сначала акции компании выросли на 10% – инвесторы позитивно восприняли данные об эффективности ИИ в рекламном бизнесе. Однако рост был быстро утрачен на фоне общего ухудшения настроений на рынке, из-за которого индекс Nasdaq за пять дней снизился на 4%.
Под давлением оказались и акции софтверных компаний: инвесторы опасаются, что новые ИИ-инструменты для программирования от Anthropic и OpenAI могут подорвать их бизнес-модели. Дополнительную тревогу вызвало подтверждение того, что $100-миллиардная инвестиционная и инфраструктурная сделка OpenAI с Nvidia не состоялась.
На этом фоне Oracle, рассчитывающая на OpenAI как на одного из ключевых клиентов своего облачного бизнеса, за пять дней потеряла 18% капитализации, несмотря на привлечение $25 млрд долга и заверения руководства в «высокой уверенности» в способности OpenAI выполнять свои обязательства.
Исключением стала Apple, которая не участвует в гонке масштабных ИИ-расходов. Компания отчиталась о рекордной квартальной выручке $144 млрд, сократила капитальные затраты и показала рост акций, выгодно выделившись на фоне общего падения технологического сектора, отмечает FT.
15 января Wikipedia объявила о заключениях сделок по обучению ИИ с несколькими крупными технологическими компаниями, включая Microsoft, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon. Представитель оператора онлайн-энциклопедии сообщил агентству, что также подписал контракты со стартапом в области ИИ Perplexity, французской Mistral AI и другими компаниями.