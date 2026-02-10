Минцифры допустило введение самозапрета на международные звонки

Минцифры допустило возможность введения самозапрета на международные звонки. Пользователь сможет самостоятельно активировать функцию по аналогии с уже действующим самозапретом на выдачу кредитов или оформление сим-карт. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра цифрового развития Иван Лебедев на заседании комитета Госдумы по информполитике 9 февраля. По его словам, речь идет о «донастройках» ко второму чтению нового пакета мер борьбы с мошенниками, который был внесен правительством РФ в Госдуму 22 декабря 2025 г.