Григоренко предложил камбину поискать более амбициозный подход к внедрению ИИ

Григоренко предложил камбину поискать более амбициозный подход к внедрению ИИКлючевые показатели нуждаются в конкретизации на государственном уровне, соглашаются эксперты
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, поручил ФОИВам доработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. КПЭ – это целевые показатели, которые ведомства поставили сами себе и подведомственным организациям по февральскому поручению вице-премьера. Но ряд из предложенных показателей, по мнению Григоренко, «может быть сформулирован еще более амбициозно!».
Предложенные ФОИВами КПЭ рассматривались в ходе заседания правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ, следует из протокола заседания (есть в распоряжении «Ведомостей»). Обновленные показатели ФОИВы должны представить до конца марта 2026 г. в рамках уже утвержденного федбюджета.
В качестве пилотных ведомств и министерств, которые подготовили свои КПЭ, выступили Минздрав, Росреестр, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), Минпромторг, Минтруд, Минкультуры, Минсельхоз, Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минпросвещения, Минобрнауки и Минюст.
Из протокола следует, что сейчас многие КПЭ, представленные ведомствами, не содержат конкретных числовых значений, например доли предприятий в отрасли, объема экономии в деньгах или сокращения количества времени и др. Среди прочих несовершенств в ходе заседания подкомиссии называлось отсутствие конкретных эффектов и практической пользы от внедрения ИИ.
Например, показатель, предложенный Минобрнауки, – «доля научных организаций и вузов, применяющих ИИ в научной деятельности». По мнению Григоренко, как следует из протокола, необходимо уточнить, в каких именно процессах будет учтен показатель.
«Если студент зашел в "Алису AI", считается ли это внедрением?» – вопрошается в протоколе. Помимо этого Григоренко предложил оценить, как снизится нагрузка на научных сотрудников, сколько времени освободится за счет автоматизации рутинных процессов и как это поможет научной деятельности.
Еще одним из показателей, обсуждавшихся на совещании, был показатель ФМБА – «доля граждан, получивших консультацию через ИИ-чат-бот Службы крови, 75%». Григоренко посоветовал «не просто установить долю граждан, использующих чат-бот, а оценить эффект от такого внедрения», утверждается в протоколе. Например, учесть уровень удовлетворенности граждан, скорость обработки запросов и получения консультации, экономию трудозатрат и освобождение времени операторов, перечисляется в документе.
Среди ведомств, которые Григоренко отметил в качестве успешных, – Минздрав, Минпромторг и Минстрой, следует из протокола. Но и эти показатели будут дорабатываться. Например, в показателях Минстроя нет ни одного КПЭ, который отражал бы внедрение ИИ в сферу ЖКХ или введение ИИ для мониторинга качества городской среды.
Григоренко также поручил «вовлечь в обсуждение и формирование КПЭ представителей отраслей от бизнеса», следует из протокола. Работа по сбору обратной связи от компаний будет проводиться на площадке АНО «Цифровая экономика». Вице-премьер подчеркнул, что КПЭ также будут проходить обсуждения на уровне регионов.
«Ведомости» направили запрос в ведомства, участвовавшие в составлении КПЭ, а также в аппарат Григоренко, Минцифры и АНО «Цифровая экономика».
Подкомиссия по развитию ИИ работает в рамках комиссии при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ, возглавляемой Григоренко и помощником президента Максимом Орешкиным. В подкомиссию вошли главы Минцифры, Минпрома, Минпросвещения, Минсельхоза, Минздрава, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минэнерго, губернатор Московской области, а также представители Минфина, Минюста, Минобороны, ФСБ, правительства Москвы и др., писали «Ведомости» 10 марта.
Подкомиссия нужна для координации внедрения ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении, согласования работы федеральных ведомств, определения приоритетных направлений внедрения, разработки критериев российских ИИ-моделей, формирования планов по развитию центров обработки данных для ИИ и конкретных мер государственной поддержки отрасли, сообщала пресс-служба правительства.
Работа по развитию ИИ ведется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» (часть национального проекта «Экономика данных»). В рамках его государство направляет гранты на поддержку проектов в сфере ИИ и реализует работу научно-исследовательских центров. На федеральный проект по ИИ в 2025 г. заложено 7,7 млрд руб. государственных средств.
«Создание и утверждение подобных КПЭ – единственный способ не слить миллиарды в песок», – утверждает председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров. Только благодаря им возможно оценить, какую конкретно пользу принесет ИИ и возможно ли достижение наццелей в целом, настаивает он.
Основная проблема не в самих КПЭ, а в их формулировках, объясняет гендиректор компании – разработчика ИИ-систем видеоаналитики и распознавания лиц Ivideon Заур Абуталимов. Если показатель сформулирован расплывчато, например через «развитие», «повышение уровня» или количество проведенных пилотов, он легко превращается в формальность, утверждает эксперт. Но если метрика привязана к конкретному результату, сроку, методике расчета и ответственному исполнителю, это уже рабочий инструмент контроля, необходимый для государства, подчеркнул он.
В то же время эффект от ИИ часто проявляется не сразу, его трудно отделить от общей цифровизации, а во многих случаях просто нет качественно измеренного базового уровня, с которым можно сравнивать результат, говорит Абуталимов. Помимо этого, если ведомства сами утверждают КПЭ, есть естественный стимул закладывать более безопасные и удобные для отчетности метрики, предупредил он.