Искусственная помощь: как внедрение нейросетей выходит бизнесу боком

Это не первая новость о том, как ИИ стирает программы и данные. Так, в июле продакт-менеджер одной из компаний попросил Gemini выполнить довольно простую задачу: создать новую папку и перенести туда данные из другой папки, рассортировав их. В итоге новой папки не появилось, а из старой исчезла вся информация. Оказалось, что ИИ почему-то не сумел создать новую папку, но решил, что ему это удалось, и принялся переносить файлы в никуда.