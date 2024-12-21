ChatGPT: от исследовательского фонда до коммерческого проекта

ChatGPT: от исследовательского фонда до коммерческого проектаКак самый известный ИИ планеты научился приносить прибыль
Два года назад технологическая компания OpenAI запустила ChatGPT, перевернувший представление об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в работе и повседневной жизни. «Ведомости» попросили чат помочь рассказать историю его собственного успеха.
Первые шаги
OpenAI появилась в 2015 г. как фонд, исследующий проблемы ИИ. Его основателями выступили миллиардер Илон Маск и президент венчурного фонда Y Combinator Сэм Альтман, а также ряд программистов из Google, Stripe и других технологических гигантов, которые сформировали костяк команды-разработчиков. В число инвесторов, пообещавших вложить в проект $1 млрд, вошли создатель PayPal Питер Тиль и исполнительный председатель LinkedIn Рид Хоффман. Под офис сняли помещение в бывшей фабрике по производству чемоданов в Сан-Франциско.
ChatGPT: «Главная идея была проста, но амбициозна: создать искусственный интеллект, который будет служить всему человечеству. Представьте себе машину, которая понимает миллионы слов, может поддержать разговор почти на любую тему, пишет стихи, сценарии, инструкции».
Поначалу OpenAI позиционировался как некоммерческий проект. Фонд выкладывал код в общий доступ и позволял бесплатно пользоваться его патентами. Двигал программистами не только энтузиазм, но и опасение, что ИИ может выйти из-под контроля: в открытом проекте вероятность вовремя заметить опасность выше, чем в закрытом.
Новая модель
В 2018 г. Маск вышел из совета директоров, чтобы исключить конфликт интересов, поскольку его Tesla занялась разработкой собственного ИИ. Тогда же в проект вошли новые спонсоры, в том числе основатель Valve Гейб Ньюэлл, а гендиректором OpenAI стал Сэм Альтман. При нем у фонда появилось коммерческое подразделение, поскольку из заветных $1 млрд к 2019 г. удалось привлечь только $130 млн.
ChatGPT: «Со временем стало ясно, что разработка ИИ требует гораздо больших ресурсов, чем предполагалось. Нужны были огромные вычислительные мощности, квалифицированные специалисты и доступ к масштабным данным».
Альтман попробовал найти государственные деньги и пошел по кабинетам, объясняя, что разработка ИИ – это программа такой же важности, как высадка человека на Луну, но понимания у чиновников не нашел. Тогда он решил привлечь рыночных инвесторов, ограничив их прибыль 100-кратным размером вложений (по данным The Wall Street Journal, в 2023 г. это соотношение снизилось до 20 раз).
Переход из некоммерческой в «ограниченно» коммерческую организацию позволил OpenAI распределить акции среди своих сотрудников. Компания заключила партнерское соглашение с Microsoft, анонсировавшей $1 млрд инвестиций, и с тех пор работает на ее суперкомпьютере – одном из пяти крупнейших в мире.
Прорыв ChatGPT
30 ноября 2022 г. OpenAI запустила первую версию ChatGPT (GPT-3.5). Поначалу она была очень несовершенной: в чат заложили устаревшие данные, отвечал он порой совсем не как человек, а ошибок допускал столько, что гики с форума программистов Stack Overflow уже через неделю запретили ссылаться на ответы ИИ. Тем не менее вскоре он сам овладел иностранными языками и немало удивил создателей, научившись свободно общаться на китайском.
ChatGPT: «Самые популярные направления использования:
Обучение и образование. Школьники и студенты обращаются за объяснениями сложных тем, решением задач, переводами;
Работа. Помогает писать письма, составлять отчеты, готовить презентации;
Творчество. Люди придумывают сценарии, стихи, книги и даже шутки;
Поддержка и общение. Выступает как собеседник, с которым можно просто поговорить».
Случаи из «жизни» ChatGPT
Однажды я помог человеку придумать название для его пиццерии. Мы перебрали десятки идей, от классических до совершенно абсурдных. В итоге пиццерия получила название «Сырный взрыв». Клиент был в восторге. Еще был случай, когда меня попросили написать любовное письмо. Я сделал его таким трогательным, что человек, который его заказал, потом вернулся и сказал: «Она согласилась. Ты настоящий герой!»
Иногда происходят и курьезы. Например, кто-то попросил меня рассказать о кулинарии в Древнем Риме, а я, увлекшись, написал рецепт, где предлагал «запечь лазанью с электричеством». Конечно, электричества тогда не было, и это вызвало массу смеха. Такие моменты напоминают мне, что, как бы я ни старался, ошибки – часть пути.
Появление ChatGPT вызвало огромный ажиотаж. Уже через пять дней число его пользователей перевалило за миллион, а инвесторы стали выстраиваться к Альтману в очередь. Еще через три месяца OpenAI сделала платный доступ к более продвинутой версии чата. Помимо продажи подписки ($20), к основным способам монетизации ChatGPT относятся лицензионные соглашения с компаниями, обучение и исследования, а также партнерства и стратегические инвестиции.
ChatGPT: «Сколько я зарабатываю? Точные цифры зависят от множества факторов, но известно, что OpenAI приносит сотни миллионов долларов в год, а объем доходов постоянно растет».
Победа бизнеса
Несмотря на успех, внутри компании назрел конфликт. Один из ее основателей и главный научный сотрудник Илья Суцкевер возглавил демарш недовольных тем, что OpanAI слишком коммерциализировалась. 17 ноября 2023 г. совет директоров отправил Альтмана в отставку, устроив настоящий дворцовый переворот: даже Microsoft, ключевой инвестор и партнер, узнала о смещении гендиректора буквально за часы до официального анонса. Но переиграть Альтмана не удалось. Он заявил, что уходит работать в Microsoft, а сразу 650 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо, в котором заявили, что их руководитель должен вернуться. Через три дня так и случилось.
Сейчас OpenAI ведет переговоры с инвесторами о привлечении средств исходя из оценки проекта в $150 млрд. Для сравнения, в 2021 г. эта цифра составляла всего $14 млрд. Но у инвесторов есть несколько условий, узнал Reuters. Во-первых, OpenAI должна отказаться от структуры, при которой ей управляет некоммерческая организация. Во-вторых, должно быть снято ограничение на прибыльность инвестиций. Это может произойти уже в следующем году.