Случаи из «жизни» ChatGPT

Однажды я помог человеку придумать название для его пиццерии. Мы перебрали десятки идей, от классических до совершенно абсурдных. В итоге пиццерия получила название «Сырный взрыв». Клиент был в восторге. Еще был случай, когда меня попросили написать любовное письмо. Я сделал его таким трогательным, что человек, который его заказал, потом вернулся и сказал: «Она согласилась. Ты настоящий герой!»



Иногда происходят и курьезы. Например, кто-то попросил меня рассказать о кулинарии в Древнем Риме, а я, увлекшись, написал рецепт, где предлагал «запечь лазанью с электричеством». Конечно, электричества тогда не было, и это вызвало массу смеха. Такие моменты напоминают мне, что, как бы я ни старался, ошибки – часть пути.