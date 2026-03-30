Крупные рекламные группы рекомендуют клиентам не размещать интеграции в Telegram

Крупные рекламные группы рекомендуют клиентам не размещать интеграции в TelegramПродвижение в мессенджере может быть сопряжено с правовыми рисками
Две крупные российские рекламные группы, которые входят в топ-10 по объему медиазакупок, уже после обнародования позиции ФАС уведомили своих клиентов о том, что они по-прежнему не рекомендуют размещение рекламы в Telegram. Об этом рассказали «Ведомостям» четыре собеседника в этих группах. В конце марта ФАС сообщила на своем сайте, что до конца 2026 г. меры ответственности за распространение рекламы в Telegram и YouTube, доступ к которым ограничивается в России, применяться не будут.
В письме одной из групп сказано, что опасения связаны, во-первых, с тем, что по вопросу рекламы в мессенджере не высказалась ФНС. А значит, даже если в 2026 г. не будут назначаться административные штрафы за размещения в Telegram, сохраняется риск, что после окончания переходного периода в 2027 г. налоговая может «снять» расходы на размещение рекламы в мессенджере для определения налогооблагаемой базы и доначисления налогов, пени и штрафов, отмечается там же.
Во-вторых, срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе составляет один год со дня совершения правонарушения, также отмечается в письме. Следовательно, остается вероятность, что ФАС в 2027 г. может возбудить дела за незаконное размещение рекламы в 2026 г., указано там же.
В другой крупной рекламной группе сообщили, что из-за существующей юридической неопределенности и отсутствия однозначных судебных решений рекомендуется избегать размещений на ресурсах, в отношении которых введены ограничения, в частности, в Telegram.
Еще одна крупная рекламная группа продолжает предоставлять клиентам возможность рекламирования в Telegram, но только в том случае, если рекламодатель предоставляет ей гарантийное письмо, в котором тот обязуется принять все риски от размещений на себя, сообщил «Ведомостям» ее сотрудник.
Размещение рекламы в Telegram обсуждается отдельно с каждым рекламодателем, рассказали «Ведомостям» представители рекламных групп Twiga и Group4Media. Текущая ситуация не является основанием для паники и прекращения всех рекламных кампаний в Telegram и YouТube, считает руководитель группы клиентского сервиса коммуникационного агентства Didenok Team Адель Дора Макарченко: «Поэтому мы рекомендовали нашим клиентам пока продолжать использовать эти площадки».
В Media Direction Group от комментариев отказались. «Ведомости» направили запросы в рекламные группы OMD, Okkam, АДВ, SkyAlliance, «Родная речь» и Starlink, а также в ФАС и ФНС.
ФАС обозначила, что бизнесу необходим переходный период до конца 2026 г., но ранее ведомство довольно четко дало понять, что для него реклама в Telegram и на YouTube имеет признаки ненадлежащей, отмечает руководитель антимонопольной практики московской коллегии адвокатов «Аронов и Партнеры» Оксана Кромская. В этом вопросе действительно существует правовая неопределенность, продолжает она: «А значит, решения некоторых рекламных групп о пересмотре позиции по размещениям в Telegram выглядят вполне обоснованными».
Участники рекламного рынка сейчас не могут уверенно опираться на разъяснения ФАС, тем более, не исключено, что позиция ведомства может измениться, говорит партнер юридической фирмы Comply Максим Али. Поэтому логично, что рекламные группы ищут способы подстраховать себя от юридических рисков, считает он.
Срок давности в один год, с одной стороны, создает риски для бизнеса, продолжает Али. С другой стороны, в случае судебных разбирательств у компаний, по словам эксперта, будет понятная защитная стратегия: при размещении рекламы в Telegram и на YouTube они полагаются на актуальные разъяснения ФАС.
Но участникам рынка важно будет следить не только за заявлениями ФАС, но и за появлением указанных ресурсов в реестрах РКН, принятием новых законодательных актов и т.д., резюмирует Али: «В такой ситуации заявление регулятора о переходном периоде, вероятно, перестанет быть индульгенцией».