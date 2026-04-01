В России вырос спрос на восстановленные ноутбуки

В России вырос спрос на восстановленные ноутбукиЭто связано с подорожанием новой техники
Продажи восстановленных ноутбуков, т. е. тех устройств, которые были в использовании, но им заменили аккумуляторы, обновили программное обеспечение (ПО) и перепрошили, в сети «М.видео» в 2025 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 71% в натуральном выражении и на 38% в денежном. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Аналогичная тенденция и у «Авито». У нее реализация устройств в состоянии «как новые» в штучном выражении прибавила 11% за тот же период.
Абсолютные цифры обе компании не приводят. Аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов утверждает, что на подержанную технику сейчас приходится примерно 15–20% всего рынка. Это 500 000–600 000 проданных устройств в год. Тем не менее он уверен, что недоверие к подержанной технике в России сохраняется.