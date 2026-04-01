В России вырос спрос на восстановленные ноутбуки

Продажи восстановленных ноутбуков, т. е. тех устройств, которые были в использовании, но им заменили аккумуляторы, обновили программное обеспечение (ПО) и перепрошили, в сети «М.видео» в 2025 г. выросли по сравнению с предыдущим годом на 71% в натуральном выражении и на 38% в денежном. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Аналогичная тенденция и у «Авито». У нее реализация устройств в состоянии «как новые» в штучном выражении прибавила 11% за тот же период.