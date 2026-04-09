Производители электроники пожаловались на ужесточение локализации печатных плат

Производители электроники пожаловались на ужесточение локализации печатных платПредставители профильных ассоциаций полагают, что исполнение таких требований невозможно при низком уровне развития химсырья в России
Ассоциации производителей электронной продукции попросили Минпромторг пересмотреть требования к локализации материалов для изготовления печатных плат. Это следует из писем, направленных Консорциумом печатных плат (АНО КПП) и Ассоциацией предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга в ведомство на имя профильного замминистра Василия Шпака (копии есть в распоряжении «Ведомостей»).
Представитель АНО КПП подтвердил отправку писем в Минпромторг. Обращения в Минпромторг не поступали, уточнил представитель ведомства. Оно рассмотрит письма в установленном порядке, добавил он. «Ведомости» направили запрос в Ассоциацию предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга.