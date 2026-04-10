Операторы нарастили башенную инфраструктуру на 9% за 2025 год

Операторы нарастили башенную инфраструктуру на 9% за 2025 годТемпы строительства новых антенно-мачтовых сооружений связи будут снижаться
В 2025 г. количество антенно-мачтовых сооружений (АМС) связи увеличилось на 9% до 125 200 шт. Это следует из подсчетов аналитического агентства Telecom Daily, сделанных на основе статистики инфраструктурных операторов, тендеров, информации Росстата, Минцифры и Минэкономразвития. К АМС Telecom Daily относит башни, мачты, столбы, предназначенные для размещения оборудования сотовой связи, находящиеся в собственности оператора или аффилированных с ним структур.
Дочерняя структура оператора связи Т2 «Пилар» за год нарастила количество АМС на 22% до 35 500 шт., следует из подсчетов Telecom Daily. Представители «Пилара» подтвердили данные и добавили, что высокие темпы роста сети были связаны с запуском нового региона – Ставропольского края – и стройкой в рамках программы УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства; подразумевает обеспечение мобильной связью малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек), реализацией которого занимается «Ростелеком».