Операторы нарастили башенную инфраструктуру на 9% за 2025 год

Дочерняя структура оператора связи Т2 «Пилар» за год нарастила количество АМС на 22% до 35 500 шт., следует из подсчетов Telecom Daily. Представители «Пилара» подтвердили данные и добавили, что высокие темпы роста сети были связаны с запуском нового региона – Ставропольского края – и стройкой в рамках программы УЦН 2.0 (устранение цифрового неравенства; подразумевает обеспечение мобильной связью малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек), реализацией которого занимается «Ростелеком».