ГК «Элемент» снабдит транспортную отрасль чипами

ГК «Элемент» снабдит транспортную отрасль чипамиМикроконтроллеры могут использоваться для управления двигателем, навигации и телематики
НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в ГК «Элемент») планирует начать поставки нового микроконтроллера для транспортной отрасли в IV квартале 2026 г. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ГК «Элемент». Заказчика представитель «Элемента» раскрывать не стал, но уточнил, что речь идет о крупном разработчике и поставщике электронных блоков для транспортной отрасли в России.
Сейчас микросхемы проходят комплекс испытаний в составе аппаратуры на предприятии заказчика, уточнил представитель «Элемента». Он был создан под промышленного заказчика и является компактной модификацией существующего 32-разрядного реестрового микроконтроллера компании, основанного на свободной от лицензирования архитектуре RISC-V.
