В беспилотной сфере появятся госинформсистемы

В беспилотной сфере появятся госинформсистемыОни будут способствовать обеспечению кибербезопасности при полетах БПЛА
Росавиация совместно с Минцифры и Минтрансом создаст четыре новые государственные информационные системы (ГИС) для беспилотной авиации. Об этом на форуме ЦИПР рассказал заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Андрей Потемкин. Он уточнил, что соответствующий проект поправок в воздушное законодательство сейчас находится в стадии проработки. Среди направлений, которые будут переквалифицированы в ГИС, он назвал системы планирования использования воздушного пространства, электронной авианавигационной информации, взаимодействия пользователя с органами обслуживания воздушного движения посредством СППИ (система предоставления планов полетов по интернету) и учета беспилотных авиационных систем.
Потемкин надеется, что уже в этом году будет проведено публичное обсуждение данного пакета поправок совместно с Минтрансом. Перечисленные направления будут переведены в ГИС в ответ на запрос и потребности авиаотрасли, рассказал представитель Минцифры. Их появление позволит повысить общую безопасность ресурсов отрасли, ускорить процессы и обеспечить технологический суверенитет, отметил собеседник «Ведомостей». Он уточнил, что в настоящее время документ прорабатывается с заинтересованными ведомствами, но говорить о деталях пока рано.