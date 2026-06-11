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Главная / Технологии /

Правительство призвало компании различных отраслей проводить кибериспытания

Сейчас инфраструктура далеко не каждой компании готова к кибериспытаниям
Мария Арялина
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство заявило о необходимости расширить практику проведения кибериспытаний на предприятиях различных отраслей на наличие уязвимостей. Об этом на одной из сессий ПМЭФа заявил начальник Управления президента Российской Федерации по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов.

C Евтуховым соглашается председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров, добавляя, что практику кибериспытаний необходимо масштабировать хотя бы на предприятия всех критических отраслей. По его словам, в текущих условиях это является насущной необходимостью: «Мы живем в парадигме, когда периметр информационной системы размыт, а злоумышленник уже может находиться внутри инфраструктуры. Единственный способ узнать, где именно вы уязвимы, – это провести контролируемую атаку, симулирующую действия реального противника».

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