Правительство призвало компании различных отраслей проводить кибериспытания

C Евтуховым соглашается председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров, добавляя, что практику кибериспытаний необходимо масштабировать хотя бы на предприятия всех критических отраслей. По его словам, в текущих условиях это является насущной необходимостью: «Мы живем в парадигме, когда периметр информационной системы размыт, а злоумышленник уже может находиться внутри инфраструктуры. Единственный способ узнать, где именно вы уязвимы, – это провести контролируемую атаку, симулирующую действия реального противника».