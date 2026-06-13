Как приручить погоду: чем разгоняют облака и вызывают дожди

Принцип действия следующий: если необходимо «разогнать» облака над важным объектом, реагенты распыляют на подступах к нему. Искусственный дождь или снег выпадает вдали, освобождая небо над охраняемой зоной. И напротив, если региону не хватает влаги, вещества рассеивают непосредственно над нужной территорией, стимулируя облака отдать накопленную воду. Выбор реагента зависит от температуры: сухой лед эффективен в холодных облаках, а йодид серебра действует и при отрицательных, и при небольших положительных температурах.