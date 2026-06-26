Минпромторг выделит 1,4 млрд рублей на оборудование для микроэлектроники

Жидкостное травление происходит посредством опрыскивания поверхности пластины химическим раствором, знает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Реагенты вступают в реакцию с материалом и равномерно растворяют его по площади пластины и во все стороны. Подобные установки необходимы для быстрого удаления толстых слоев, очистки от органических загрязнений и избирательного вытравливания остатков материалов с разной скоростью без создания дополнительных дефектов, подчеркнул он.