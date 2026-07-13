Пятая часть IT-компаний ожидает падения выручки

Пятая часть IT-компаний ожидает падения выручкиМалый и средний бизнес сильнее всего подвержен закрытиям и банкротствам
В 2026 г. более 20% IT-компаний могут снизить годовую выручку. Это следует из прогноза ассоциации «Руссофт», сделанной на основе ежегодного опроса более 300 участников индустрии программного обеспечения в марте-апреле. Но совокупно к концу 2026 г. выручка российских софтверных компаний может увеличиться на 17% до 3,3 трлн руб., ожидают в ассоциации.
В 2025 г. совокупный оборот отрасли замедлился и вырос на 14%, составив 2,8 трлн руб., подсчитали в «Руссофте». В 2023 и 2024 гг. рост доходов составлял 20 и 25% соответственно, или 1,98 трлн руб. и 2,46 трлн руб. При этом в 2026 г. увеличить выручку рассчитывает 61% респондентов, но, как правило, в реальности растущих компаний оказывается меньше, чем по прогнозу, отметил представитель ассоциации.
Например, при опросе в 2025 г. сокращения выручки в следующем году ожидали 3,8%, а по факту падение выручки зафиксировано у 25,5%. Если рассмотреть прогнозы компаний, у которых по итогам прошлого года произошло сокращение выручки, то 40,5% из них рассчитывают на рост в 2026 г., 16,5% – предполагают сохранение выручки на уровне прошлого года, а еще 43% – ожидают дальнейшего падения.
Таким образом, это означает, что в 2026 г. можно ожидать увеличения количества ликвидированных компаний, делают выводы в «Руссофте». Государству и IT-сообществу стоит уделять больше внимания ситуации с банкротством компаний – разработчиков программного обеспечения (ПО), уверены авторы исследования. Вполне возможно, что среди компаний МСП закрытие бизнеса будет значимым явлением в 2026 г., предупреждают в ассоциации.
По словам президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, прогнозы софтверных компаний по росту доходов в 2026 г. связаны с тем, что им приходится повышать цены на свои продукты и услуги, чтобы сохранить хотя бы минимальную рентабельность, что вполне оправдано при значительном увеличении налоговой нагрузки. При этом сокращение затрат на зарплату без увольнений сотрудников маловероятно, считает он.
«Прирост выручки более чем на 10% можно получить только за счет повышения тарифов и цен. Однако при этом необходимо сохранение спроса хотя бы на прежнем уровне, что в условиях переохлаждения экономики за счет высокой ставки рефинансирования ЦБ РФ и неизбежного повышения цен маловероятно», – рассказал Макаров.
В 2026 г. чувствуется определенное замедление, но все же компании совсем не заморозили IT-проекты, уверен советник генерального директора Content AI Олег Сажин. Если прикладной или платформенный продукт глубоко встроен в операционные процессы организации, то заказчики как минимум продлевают лицензии, в ряде случаев масштабируют решение на новые сценарии, продолжает он. По его словам, сегодня ключевым фактором для заказчика является эффективность IT-решений – ускорение процессов, сокращение ошибок, снижение издержек.
При этом генеральный директор ГК «Корус консалтинг» Александр Семенов ожидает, что рынок вырастет примерно на 10%, но часть прироста будет «съедена» инфляцией и удорожанием ресурсов. По-прежнему сохраняются ограничения, которые сдерживают рынок, добавляет он: санкционное давление, сложности с логистикой и параллельным импортом, рост стоимости капитала, осторожная бюджетная политика крупных заказчиков. Это усилит тренд на консолидацию вокруг крупных игроков, способных инвестировать в собственные платформы и экосистемы, тогда как небольшим и средним компаниям будет сложнее удерживать маржинальность и предсказуемость денежных потоков, говорит Семенов. По его словам, основными драйверами будут проекты в области информационной безопасности (ИБ) и искусственного интеллекта (ИИ), а сегмент оборудования продолжит либо стагнировать или сдержанно расти.
Согласно результатам опроса «Руссофта», респонденты ожидают прирост продаж на внутреннем рынке на уровне 18% до 2,7 трлн руб., экспортных доходов в рублевом выражении на 9% до 572 млрд руб. По результатам 2025 г., продажи на внутреннем рынке выросли на 17,8% до 2,28 трлн руб., а зарубежный объем увеличился лишь на 0,2% и составил 524 млрд руб.
Управляющий директор департамента «Финансы» Axenix Андрей Распопов отмечает, что экспорт IT в классическом смысле: «вышел с продуктом, адаптировал, масштабировал», работает все хуже. Раньше российские IT-решения воспринимались прежде всего как более доступная альтернатива западным продуктам, рассказывает генеральный директор «Беркута» Андрей Богданов. Сегодня же зарубежных заказчиков интересует российский опыт построения суверенной цифровой инфраструктуры, при этом востребована не классическая вендорская модель, а формат партнерства, отмечает он. Глубина партнерства может быть разной – от объединения команд двух компаний до создания совместных предприятий, которые позволяют локализовать разработку, развивать собственную экспертизу и сохранять контроль над продуктами и технологиями на локальном рынке, добавляет Богданов.
По словам Распопова, зарубежные заказчики в дружественных странах хотят не просто купить коробочный продукт или решение, которое предоставляет зарубежный вендор: им нужен технологический трансфер вместе с локальным партнером. Зарубежные рынки ждут не поставщика, а партнера, готового и вырастить совместный актив. Это устойчивее классического «вендорского присутствия», хотя требует больше инвестиций и времени, резюмировал он.