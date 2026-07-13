Пятая часть IT-компаний ожидает падения выручки

При этом генеральный директор ГК «Корус консалтинг» Александр Семенов ожидает, что рынок вырастет примерно на 10%, но часть прироста будет «съедена» инфляцией и удорожанием ресурсов. По-прежнему сохраняются ограничения, которые сдерживают рынок, добавляет он: санкционное давление, сложности с логистикой и параллельным импортом, рост стоимости капитала, осторожная бюджетная политика крупных заказчиков. Это усилит тренд на консолидацию вокруг крупных игроков, способных инвестировать в собственные платформы и экосистемы, тогда как небольшим и средним компаниям будет сложнее удерживать маржинальность и предсказуемость денежных потоков, говорит Семенов. По его словам, основными драйверами будут проекты в области информационной безопасности (ИБ) и искусственного интеллекта (ИИ), а сегмент оборудования продолжит либо стагнировать или сдержанно расти.