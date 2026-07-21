Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
POSI811,6+8,94%CNY Бирж.11,641+0,61%IMOEX2 000,69+2,16%RTSI804,77+2,27%RGBI111,65+0,69%RGBITR748,15+0,77%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Заказчики не стали экономить на кибербезопасности и облаках

На фоне ужесточения денежно-кредитной политики рынок инфраструктурного ПО замедлился
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кибербезопасность и облачные сервисы оказались в числе IT-направлений, на которые заказчики не сокращали бюджеты в 2025 г. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Strategy Partners, проанализировав российский рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО), который лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании. В целом рост рынка замедлился: в 2025 г. он вырос на 16% против 28% годом ранее и достиг 158 млрд руб. Динамика продолжит снижение до 12% в 2026 г., ожидают аналитики.

Информационная безопасность (ИБ) из плановой статьи расходов превратилась в условие непрерывности бизнеса, объясняет выводы исследования руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Виталий Шапошников. Крупные кибератаки показали, что последствиями недостаточной защиты могут стать остановка операций, потеря данных, прямой финансовый ущерб и репутационные потери, перечисляет он. Поэтому ИБ стала стратегическим вопросом на контроле у генерального директора и в ряде случаев бюджет ИБ перетягивал средства из общего инфраструктурного бюджета, говорит аналитик.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь