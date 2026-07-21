Заказчики не стали экономить на кибербезопасности и облаках

Заказчики не стали экономить на кибербезопасности и облакахНа фоне ужесточения денежно-кредитной политики рынок инфраструктурного ПО замедлился
Кибербезопасность и облачные сервисы оказались в числе IT-направлений, на которые заказчики не сокращали бюджеты в 2025 г. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Strategy Partners, проанализировав российский рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО), который лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании. В целом рост рынка замедлился: в 2025 г. он вырос на 16% против 28% годом ранее и достиг 158 млрд руб. Динамика продолжит снижение до 12% в 2026 г., ожидают аналитики.
Информационная безопасность (ИБ) из плановой статьи расходов превратилась в условие непрерывности бизнеса, объясняет выводы исследования руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Виталий Шапошников. Крупные кибератаки показали, что последствиями недостаточной защиты могут стать остановка операций, потеря данных, прямой финансовый ущерб и репутационные потери, перечисляет он. Поэтому ИБ стала стратегическим вопросом на контроле у генерального директора и в ряде случаев бюджет ИБ перетягивал средства из общего инфраструктурного бюджета, говорит аналитик.