Заказчики не стали экономить на кибербезопасности и облаках

Кибербезопасность и облачные сервисы оказались в числе IT-направлений, на которые заказчики не сокращали бюджеты в 2025 г. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании Strategy Partners, проанализировав российский рынок инфраструктурного программного обеспечения (ПО), который лежит в основе IT-инфраструктуры любой компании. В целом рост рынка замедлился: в 2025 г. он вырос на 16% против 28% годом ранее и достиг 158 млрд руб. Динамика продолжит снижение до 12% в 2026 г., ожидают аналитики.