Загрузки приложений VK из альтернативных Android-сторов выросли в полтора раза

Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android с 16 по 19 июля выросли более чем в полтора раза относительно аналогичного периода предыдущей недели (9-12 июля), рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. Абсолютные показатели он не раскрыл. В частности, количество загрузок приложений «В контакте», Max и «VK видео» из российского магазина RuStore на прошлой неделе, с 13 по 19 июля, в среднем выросло на 50% в сравнении с предыдущей (6–12 июля), фиксируют в пресс-службе RuStore. А число поисковых запросов о продуктах VK в этом магазине, по его словам, увеличилось в полтора раза. Абсолютные показатели представитель RuStore также не раскрыл. Веб-версию Max, которая помогает вернуть уведомления на iPhone, уже установило более 7 млн человек, также добавили в пресс-службе VK.