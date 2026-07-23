Загрузки приложений VK из альтернативных Android-сторов выросли в полтора раза

Загрузки приложений VK из альтернативных Android-сторов выросли в полтора разаВеб-версию Max для сохранения уведомлений уже установило более 7 млн человек, отмечают в VK
Установки приложений VK через RuStore и другие магазины для Android с 16 по 19 июля выросли более чем в полтора раза относительно аналогичного периода предыдущей недели (9-12 июля), рассказал «Ведомостям» представитель этой группы. Абсолютные показатели он не раскрыл. В частности, количество загрузок приложений «В контакте», Max и «VK видео» из российского магазина RuStore на прошлой неделе, с 13 по 19 июля, в среднем выросло на 50% в сравнении с предыдущей (6–12 июля), фиксируют в пресс-службе RuStore. А число поисковых запросов о продуктах VK в этом магазине, по его словам, увеличилось в полтора раза. Абсолютные показатели представитель RuStore также не раскрыл. Веб-версию Max, которая помогает вернуть уведомления на iPhone, уже установило более 7 млн человек, также добавили в пресс-службе VK.
В июне 2026 г. американская компания Apple удалила приложения группы VK из магазина приложений App Store. 13 июля против VK и принадлежащего ей разработчика национального мессенджера Max – ООО «Коммуникационная платформа» ввел санкции Евросоюз. А 16 июля приложения VK также стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play. В RuStore и других альтернативных магазинах для Android они доступны как для скачивания, так и для обновления без ограничений, отметил представитель VK. При этом уже установленные на смартфоны сервисы группы продолжают полноценно работать, также уточнил он.
На неделе с 13 по 19 июля количество загрузок мобильного приложения соцсети «В контакте» из Google Play сократилось в 6,6 раза в сравнении с 6–12 июля – со 157 622 установок до 23 917, следует из данных аналитического сервиса Sensor Tower. У Max – в 6,5 раза, т. е. с 428 296 загрузок до 65 438. Абсолютные цифры включают в себя установки, которые пользователи осуществили с 13 по 15 июля, т. е. до удаления из Google Play 16 июля. Эти данные не отражают реальный интерес пользователей к приложениям группы, поскольку сервис сравнивает период, когда приложения были доступны в Google Play, с периодом, когда они были оттуда удалены, говорит представитель VK.
Удаление из Google Play не помешало приросту среднего количества публичных каналов и их суммарной аудитории в мессенджере Max, следует из данных аналитического сервиса MaxStat. Первый показатель в период с 17 по 19 июля, по данным сервиса, увеличился на 2,3% в сравнении с периодом 13–15 июля до 321 200 каналов, второй – почти на 2% до 282,3 млн подписок.
«В контакте» – крупнейшее в России социальное медиа по месячному охвату: в июне хотя бы раз в эту соцсеть на мобильных устройствах и компьютерах заходило 94,8 млн россиян старше 12 лет, следует из данных на сайте Mediascope. В свою очередь, Max – крупнейший в России мессенджер по этому показателю (86,2 млн россиян старше 12 лет). Сервисами VK уже пользуется более 95% пользователей рунета, фиксирует представитель группы.
Примерно 75% активной аудитории (пользователи, имевшие хотя бы одну активную сессию длительностью более 2 секунд в месяц) «В контакте» в июне использовали устройства на Android, а 25% – на iOS, следует из данных Sensor Tower. У Max около 60% пришлось на Android, 40% – на iOS. Но в случае с мессенджером доля Android может быть занижена, поскольку приложение активно загружают не только через Google Play, но и через RuStore, который исследовательская компания не замеряет, сделал оговорку представитель Sensor Tower.
Удаление приложений «В контакте» и Max из Google Play ограничило их доступность в конкретном магазине, но принципиально на работу сервисов и объем мобильного трафика это не влияет, подчеркивает бизнес-консультант и основатель проекта «Слово» Сергей Маликов. Российская аудитория давно адаптировалась к блокировкам, поэтому подобный шаг приведет лишь к изменению пользовательских привычек, а не к заметной потере охватов, считает он.
Недоступность приложений «В контакте» и Max в Google Play и App Store вряд ли нанесет заметный ущерб VK, поскольку эти ресурсы уже набрали многомиллионную аудиторию, полагает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Новые пользователи скачать приложения из Google Play больше не могут, но имеют возможность свободно загружать и обновлять через независимые и вендорские платформы, такие как RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps, напомнил Маликов.