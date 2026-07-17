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«ВКонтакте» завершает переход на vk.ru

Ведомости

«ВКонтакте» завершает переход на единый домен vk.ru. Все сервисы соцсети теперь доступны по обновленному адресу, говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Домен работает на российской инфраструктуре и не зависит от зарубежных сервисов, что гарантирует стабильный и быстрый доступ. Для пользователей ничего не изменилось: аккаунты, настройки, контент и возможности остались прежними. Им лишь предлагается обновить закладку на vk.ru.‍

16 июля из Google Play исчезли приложения VK и мессенджер Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее. В компании подчеркнули, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».

В VK напомнили, что приложения можно скачать в российском магазине RuStore для пользователей устройств на базе Android.

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