«ВКонтакте» завершает переход на vk.ru

16 июля из Google Play исчезли приложения VK и мессенджер Max. Их нельзя скачать, но на установленных устройствах приложения продолжают работать без ограничений. VK призвала пользователей использовать домен vk.ru вместо привычного vk.com. Новый адрес открывается быстрее и работает стабильнее. В компании подчеркнули, что смена домена не меняет сам сервис. Позднее из Google Play также исчезли «Одноклассники», «Mail.ru» и «Дзен».