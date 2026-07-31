Около четверти компаний планируют увеличить расходы на облачные решения

42% респондентов планирует увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ; artificial intelligence; AI) и машинного обучения (machine learning; ML), еще 40% – на запуск новых продуктов на базе облака и столько же – на расширение существующих проектов в текущем облаке, подсчитали в Apple Hills Digital. Другие 34% опрошенных хотят увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений на GPU (Graphics Processing Unit, графические процессоры).