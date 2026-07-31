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Около четверти компаний планируют увеличить расходы на облачные решения

На фоне экономии на IT потребители стремятся сохранить фокус на развитии искусственного интеллекта
Дарья Соловьева
Почти половина компаний планирует увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта
Почти половина компаний планирует увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта / Алексей Орлов / Ведомости

Свыше четверти компаний (26%) планируют увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы (Infrastructure as a service; IaaS) в ближайшие 1–2 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства Apple Hills Digital. В 2025 г. рынок IaaS увеличился на 28% и составил 96 млрд руб. Тенденцию к росту расходов подтвердили «Ведомостям» представители облачных платформ MWS Cloud, Yandex Cloud, VK Tech, Cloud.ru, K2 Cloud, Selectel, «Турбо облака», IT-интегратора AWG и платформы RetailCRM.

42% респондентов планирует увеличить расходы на внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ; artificial intelligence; AI) и машинного обучения (machine learning; ML), еще 40% – на запуск новых продуктов на базе облака и столько же – на расширение существующих проектов в текущем облаке, подсчитали в Apple Hills Digital. Другие 34% опрошенных хотят увеличить финансирование высокопроизводительных вычислений на GPU (Graphics Processing Unit, графические процессоры).

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