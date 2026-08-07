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Главная / Технологии /

Адаптация IT-систем под российские сертификаты безопасности потребует вложений

Доля иностранных сертификатов на российском рынке составляет более 90%
Дарья Соловьева
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Настройка корпоративных IT-систем при переходе на отечественные сертификаты безопасности может стоить каждой крупной российской компании с численностью сотрудников от 10 000 до 50 000 человек от 10 млн до 50 млн руб. Такие подсчеты сделали по запросу «Ведомостей» представители IT-разработчиков «Рексофт» и ГК «Астра».

Сами сертификаты предоставляются бесплатно, а основные расходы связаны с подготовкой инфраструктуры. Компании необходимо обновить устаревшие программное обеспечение (ПО) и операционные системы (ОС), объясняет коммерческий директор «Рексофта» Антон Спирин. Если частным пользователям Минцифры рекомендует установить «Яндекс браузер», то для корпоративных этого будет недостаточно: информация будет отображаться некорректно в устаревших программах, а некоторые расширения могут вызывать зависания и проблемы с кэшем. Все это требует работ по внедрению и адаптации для достижения совместимости, добавил Спирин.

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