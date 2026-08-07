Адаптация IT-систем под российские сертификаты безопасности потребует вложений

Адаптация IT-систем под российские сертификаты безопасности потребует вложенийДоля иностранных сертификатов на российском рынке составляет более 90%
Настройка корпоративных IT-систем при переходе на отечественные сертификаты безопасности может стоить каждой крупной российской компании с численностью сотрудников от 10 000 до 50 000 человек от 10 млн до 50 млн руб. Такие подсчеты сделали по запросу «Ведомостей» представители IT-разработчиков «Рексофт» и ГК «Астра».
Сами сертификаты предоставляются бесплатно, а основные расходы связаны с подготовкой инфраструктуры. Компании необходимо обновить устаревшие программное обеспечение (ПО) и операционные системы (ОС), объясняет коммерческий директор «Рексофта» Антон Спирин. Если частным пользователям Минцифры рекомендует установить «Яндекс браузер», то для корпоративных этого будет недостаточно: информация будет отображаться некорректно в устаревших программах, а некоторые расширения могут вызывать зависания и проблемы с кэшем. Все это требует работ по внедрению и адаптации для достижения совместимости, добавил Спирин.