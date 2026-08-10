Минцифры отрегулирует работу M2M сим-карт

Минцифры отрегулирует работу M2M сим-картОператоры смогут предоставлять юрлицам платформы для управления подключенными устройствами
Минцифры предложило организациям на одной платформе отслеживать активность всех M2M сим-карт (Machine-to-Machine – сим-карты для банкоматов, счетчиков, датчиков, терминалов и других устройств. – «Ведомости»). Это следует из проекта постановления правительства (ПП РФ), с которым ознакомились «Ведомости». В документе прописаны новые правила оказания услуг подвижной радиотелефонной связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о специализированной программной платформе, которую операторы связи смогут предоставлять корпоративным клиентам для управления номерами и подключенным оборудованием.
Нововведение может начать действовать с 1 сентября 2027 г., следует из проекта ПП. Оператор может запустить платформу при наличии технической возможности, поскольку предоставление платформы не будет обязательным, уточняется в документе. С помощью такой услуги юрлица смогут активировать, дистанционно включать и отключать идентификационные модули в оборудовании, а также полностью блокировать или приостанавливать обслуживание абонентского номера при утере или выходе устройства из строя.