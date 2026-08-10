Минцифры отрегулирует работу M2M сим-карт

Нововведение может начать действовать с 1 сентября 2027 г., следует из проекта ПП. Оператор может запустить платформу при наличии технической возможности, поскольку предоставление платформы не будет обязательным, уточняется в документе. С помощью такой услуги юрлица смогут активировать, дистанционно включать и отключать идентификационные модули в оборудовании, а также полностью блокировать или приостанавливать обслуживание абонентского номера при утере или выходе устройства из строя.