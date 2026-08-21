Россияне закупаются кофемашинами с капучинатором

В первом полугодии 2026 г. россияне приобрели 1,34 млн кофемашин и кофеварок, это на 15% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Такими цифрами с «Ведомостями» поделился представитель «М.видео», который ссылается на собственные подсчеты объема российского рынка таких аппаратов. При этом доля кофемашин с автоматической системой приготовления молока за шесть месяцев увеличилась год к году на 5,5 п. п. до 30,2% от общего количестве проданных товаров этой категории. Тенденцию подтверждает и представитель «Авито». Если год назад среди кофемашин с системой приготовления молока автоматический капучинатор занимал 60,2% денежного оборота, то теперь его доля достигла 63,9%, говорят в «М.видео».