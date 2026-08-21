Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX152,79-1,78%CNY Бирж.12,325-0,85%IMOEX2 121,53-2,34%RTSI801,79-0,26%RGBI113,57+0,11%RGBITR768,35+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Россияне закупаются кофемашинами с капучинатором

Спрос на продвинутые аппараты подстегнул выход дешевых китайских моделей
Дарья Соловьева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В первом полугодии 2026 г. россияне приобрели 1,34 млн кофемашин и кофеварок, это на 15% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Такими цифрами с «Ведомостями» поделился представитель «М.видео», который ссылается на собственные подсчеты объема российского рынка таких аппаратов. При этом доля кофемашин с автоматической системой приготовления молока за шесть месяцев увеличилась год к году на 5,5 п. п. до 30,2% от общего количестве проданных товаров этой категории. Тенденцию подтверждает и представитель «Авито». Если год назад среди кофемашин с системой приготовления молока автоматический капучинатор занимал 60,2% денежного оборота, то теперь его доля достигла 63,9%, говорят в «М.видео».

Всего за первые шесть месяцев 2026 г. объем рынка в денежном выражении увеличился на 4,4% до 18,4 млрд руб. Продажи ручных капучинаторов на «Авито» в первом полугодии 2026 г. выросли в 2,1 раза год к году, а средняя стоимость одного ручного аппарата составила 300 руб., автоматического – около 1500 руб.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её