Правительство временно разрешило использовать иностранное оптоволокно

С 1 января 2016 г. для признания кабеля российским требовалось, чтобы оптическое волокно производилось в России или других странах ЕАЭС. Правительство вынужденно пошло на смягчение требований по локализации волоконно-оптических кабелей из-за остановки единственного в ЕАЭС завода по производству оптоволокна – «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии.