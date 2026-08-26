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Главная / Технологии /

Правительство временно разрешило использовать иностранное оптоволокно

Вернуться к использованию российского сырья производители кабеля должны летом 2027 года
Илья Склюев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Белый дом продлил до 30 июня 2027 г. использование оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это означает, что потребители смогут пользоваться кабелем, который произвели в России из иностранных оптических волокон. Это следует из постановления правительства № 1026, опубликованного 19 августа.

С 1 января 2016 г. для признания кабеля российским требовалось, чтобы оптическое волокно производилось в России или других странах ЕАЭС. Правительство вынужденно пошло на смягчение требований по локализации волоконно-оптических кабелей из-за остановки единственного в ЕАЭС завода по производству оптоволокна – «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии.

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