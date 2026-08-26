Правительство временно разрешило использовать иностранное оптоволокно

Правительство временно разрешило использовать иностранное оптоволокноВернуться к использованию российского сырья производители кабеля должны летом 2027 года
Белый дом продлил до 30 июня 2027 г. использование оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это означает, что потребители смогут пользоваться кабелем, который произвели в России из иностранных оптических волокон. Это следует из постановления правительства № 1026, опубликованного 19 августа.
С 1 января 2016 г. для признания кабеля российским требовалось, чтобы оптическое волокно производилось в России или других странах ЕАЭС. Правительство вынужденно пошло на смягчение требований по локализации волоконно-оптических кабелей из-за остановки единственного в ЕАЭС завода по производству оптоволокна – «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии.
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