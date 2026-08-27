Станет ли мессенджер от Wildberries конкурентом существующим сервисам

Для Wildberries запуск мессенджера – логичный шаг в развитии собственной экосистемы, говорит источник «Ведомостей» на консалтинговом рынке. У компании уже есть большая лояльная аудитория маркетплейса, а WB Chat может стать связующим звеном между новыми сервисами RWB и площадкой для встраивания их функций. В перспективе такая модель может превратить экосистему Wildberries в российский аналог китайского WeChat, считает собеседник.