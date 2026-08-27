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Главная / Технологии /

Станет ли мессенджер от Wildberries конкурентом существующим сервисам

WB Chat вряд ли выйдет за пределы экосистемы маркетплейса, считают эксперты
Илья Склюев
Лиана Липанова
Ведомости
Ведомости

С 26 августа пользователи с WB ID могут обмениваться сообщениями и файлами, совершать звонки, создавать группы и каналы, сообщила компания. WB Chat ранее тестировался внутри компании, а теперь доступен покупателям в режиме бета-тестирования, сообщил представитель RWB. Пока мессенджер предлагает базовые функции для обсуждения покупок, а в дальнейшем компания планирует добавить общение с брендами и продавцами и интеграцию с другими сервисами Wildberries.

Для Wildberries запуск мессенджера – логичный шаг в развитии собственной экосистемы, говорит источник «Ведомостей» на консалтинговом рынке. У компании уже есть большая лояльная аудитория маркетплейса, а WB Chat может стать связующим звеном между новыми сервисами RWB и площадкой для встраивания их функций. В перспективе такая модель может превратить экосистему Wildberries в российский аналог китайского WeChat, считает собеседник.

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