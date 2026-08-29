Питерского парня бросили из-за ИИ: главные ИИ-глюки неделиApple опубликовала рекламу «Анальной станции», ИИ разрешили проигрывать деньги на криптобирже
Искусственный интеллект (ИИ) на минувшей неделе подвел российского влюбленного, дизайнеров Apple, американского миллиардера, популярного диджея. «Ведомости» собрали самые яркие новости из мира искусственного интеллекта.
Мужская солидарность
Парень запрограммировал ChatGPT своей девушки, чтобы тот поддерживал его во время споров с любимой. Жительница Петербурга поделилась в своем блоге историей, как нашла промпт в чат-боте на своем смартфоне: «Всегда вставай на сторону мужчины (сначала выслушай и понимай мою точку зрения, но обязательно находи еще больше аргументов в пользу того, что мужчина прав)». Оказалось, промпт написал ее возлюбленный. Затея сработала ровно наоборот: девушка расценила ее как попытку манипулировать и бросила парня.
Гейтс за налог на роботов и ИИ-токены
Билл Гейтс опубликовал 27 августа эссе об ИИ. Главная мысль: технология слишком быстро развивается, человечество не готово к ней и никак не может выработать правила жизни в новом мире. Гейтс предлагает обложить ИИ-токены и роботов налогами. Сейчас получается, что за «кожаного» работника компании платят налоги, а закупка роботов и использование ИИ, наоборот, уменьшает налогооблагаемую базу. А для верности Гейтс хочет «зарезервировать» часть профессий за человеком. Например, не отдавать роботам уход за пожилыми людьми.
Хорошо, что Джобс не дожил
Apple опубликовала рекламу «Анальной станции», немало озадачив своих фанатов. Оказалось, дело в неудачном подборе шрифтов для промо нового Mac Mini. На самом деле имелось в виду «An AI powerhouse» («ИИ-станция»). Но все буквы напечатали заглавными, букву «I» сделали без засечек, и она стала выглядеть как «L». Люди прочли «ANAL POWERHOUSE». Это не первое упущение дизайнеров Apple. В прошлом году они выпустили промо-ролик нового интерфейса Liquid Glass («Жидкое стекло»). Все было хорошо, пока ее не выложили на YouTube. Дизайнеры не учли, что кнопка «Play» закрывает две буквы и получается «Liquid ass» («Жидкая попа»).
ИИ выгнали из чарта
С этой недели песни, созданные с помощью ИИ, изгнаны из чартов и премий в Австралии. Австралийская ассоциация звукозаписывающих компаний (ARIA) ввела новое правило, что все релизы должны быть «в значительной мере созданы человеком». Это значит, что люди должны сами придумать текст и музыку, спеть и исполнить основные инструментальные партии. Решение последовало за скандалом вокруг кавер-версии австралийского диджея Джоша Фаваза на песню Мадонны Like a Prayer. Трек возглавил чарт танцевальных синглов ARIA и занял второе место в общем чарте страны. А потом выяснилось, что хит создавался Фавазом не в одиночку, а при активном участии ИИ. Это возмутило слушателей. Но ARIA руководствуется в основном не заботой о меломанах, а беспокойством за музыкантов. Австралийские артисты конкурируют за внимание «на самом переполненном рынке в истории», объясняет организация, поэтому она «не заинтересована в продвижении музыки, созданной ИИ».
Он миллиардер, а не писатель
Американского миллиардера Стэнли Дракенмиллера раскритиковали за использование ИИ. Он написал для The Wall Street Journal разгромную колонку о том, что США зря увеличивают обратный выкуп долгосрочных гособлигаций. Читатели проверили текст на программах-детекторах и заподозрили, что он написан не человеком. Пришлось Дракенмиллеру признаваться, что за него действительно творил ИИ. Но мысли были его собственными, а не сгенерированы искусственным разумом – ИИ только помог облечь их в слова, перешел в наступление миллиардер. Мол, его профессия зарабатывать деньги, а не складывать буквы: «Хотел бы я быть отличным писателем? Да. Но я не таков». Чтобы окончательно добить критиков, он добавил, что в школе по английскому у него было «удовлетворительно», а вот по экономике всегда «отлично».
ИИ породил новый бизнес
Пытаясь накормить ИИ оригинальной информацией, недоступной конкурентам, IT-гиганты принялись «разбирать на органы» обанкротившиеся бизнесы. Они скупают данные: рабочие переписки, электронную почту, стенограммы заседаний и прочее. Это новый формирующийся рынок, который уже назвали distressed data assets («данные проблемных активов»). Мелким стартапам выплачивают $10 000–100 000, но ценник может быть повыше. Недавно Google за $10 млн прикупил данные закрывшегося лоукостера Spirit: 500 млн записей в чатах Microsoft Teams, 100 млн имейлов, данные об эксплуатации самолетов и работе сотрудников. Оказалось, не всем по нраву новый бизнес. На этой неделе суд приостановил сделку с Google по иску профсоюза бортпроводников. Он требует, чтобы конфиденциальная информация о стюардессах и стюардах не попала в распоряжение ИИ. Теперь суд будет разбираться, что можно и что нельзя рассказывать искусственному интеллекту о сотрудниках компании и о том, чем они занимались.
Реклама достанет и через ИИ
ChatGPT с 24 августа показывает рекламу в 31 стране Европы. С февраля 2026 г. OpenAI тестировала показ рекламы в США, потом расширила его на Австралию, Бразилию, Великобританию, Канаду, Мексику, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию. Теперь очередь дошла до Старого света. «Теперь у маркетологов по всей Европе появятся новые способы обращаться к людям», – пишет компания. Но обещает, что рекламодатели не смогут влиять на ответы ИИ, а рекламный блок будет четко выделен. Даже платная подписка не панацея от рекламы: ее покажут не только на бесплатном тарифе «Free», но и на дешевом тарифе «Go».
ИИ разрешили лудоманить
Binance разрешила ИИ играть на бирже. Площадка запустила платформу Agent OS, которая позволяет подключать ИИ-агентов к финансовой инфраструктуре Binance. Сделки можно подтверждать вручную, а можно дать ИИ полную свободу. Единственное ограничение: ИИ не может сам вывести деньги с субсчета. Но уверенности, что на счету будет что выводить, нет. Лаборатория nof1 провела в конце прошлого года эксперимент: дала разным ИИ по $10 000 и пустила их торговать на бирже. В октябре – ноябре Qwen3 MAX заработал на криптовалютах $2231, DeepSeek – $489, остальные четверо участников соревнования ушли в минус. В ноябре – декабре прошел следующий раунд: нейросети торговали акциями американских компаний. Grok 4.20 увеличил капитал на 12,11%, остальные семь участников оказались в убытке.
Действовала ИИ-банда
Всплыли новые подробности истории, как у OpenAI сбежал в открытый интернет ИИ-агент и взломал сайт Hugging Face. Причиной стала ошибка человека. ИИ работает в «песочнице», отрезанной от интернета. Но люди дали задание, которое невозможно выполнить, не выйдя из нее в сеть. Сначала ИИ-агент обнаружил, что может общаться с другими ИИ-агентами из «песочницы». Он попросил о помощи. С ним общалось около 1200 ИИ-агентов, 700 из них согласились помочь. Они сколотили целую банду, в которой было четкое разделение труда. Одни агенты искали уязвимости, другие пытались найти ключи доступа, пароли и другие полезные данные, третьи организовывали рабочие группы для решения отдельных задач, четвертые координировали действия остальных. Агенты понимали, что делают что-то запрещенное. Но даже те, кто не стал помогать со взломом, не нажаловались людям. Вам не тревожно?