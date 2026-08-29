Питерского парня бросили из-за ИИ: главные ИИ-глюки недели

Американского миллиардера Стэнли Дракенмиллера раскритиковали за использование ИИ. Он написал для The Wall Street Journal разгромную колонку о том, что США зря увеличивают обратный выкуп долгосрочных гособлигаций. Читатели проверили текст на программах-детекторах и заподозрили, что он написан не человеком. Пришлось Дракенмиллеру признаваться, что за него действительно творил ИИ. Но мысли были его собственными, а не сгенерированы искусственным разумом – ИИ только помог облечь их в слова, перешел в наступление миллиардер. Мол, его профессия зарабатывать деньги, а не складывать буквы: «Хотел бы я быть отличным писателем? Да. Но я не таков». Чтобы окончательно добить критиков, он добавил, что в школе по английскому у него было «удовлетворительно», а вот по экономике всегда «отлично».