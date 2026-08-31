Бизнес из стран АТР в 2,3 раза увеличил регистрации товарных знаков в РФ

Количество товарных знаков со стороны компаний из стран АТР за указанный период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и в 2,3 раза к первому полугодию 2021 г., подсчитали в ВТБ и «Онлайн патенте». При этом число регистраций товарных знаков российских заявителей в течение этих пяти лет росло медленнее – в 2,1 раза до 50 254 шт.