Бизнес из стран АТР в 2,3 раза увеличил регистрации товарных знаков в РФ

Бизнес из стран АТР в 2,3 раза увеличил регистрации товарных знаков в РФЗакрепление прав на российские бренды в Роспатенте шло медленнее, чем со стороны азиатских компаний
В первом полугодии 2026 г. было зарегистрировано 2758 товарных знака из стран Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР). Это следует из подсчетов ВТБ и «Онлайн патента», с которыми ознакомились «Ведомости». Площадки учитывали зарегистрированные в России товарные знаки в реестре Роспатента.
Количество товарных знаков со стороны компаний из стран АТР за указанный период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и в 2,3 раза к первому полугодию 2021 г., подсчитали в ВТБ и «Онлайн патенте». При этом число регистраций товарных знаков российских заявителей в течение этих пяти лет росло медленнее – в 2,1 раза до 50 254 шт.
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