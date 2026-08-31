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Главная / Технологии /

Бизнес из стран АТР в 2,3 раза увеличил регистрации товарных знаков в РФ

Закрепление прав на российские бренды в Роспатенте шло медленнее, чем со стороны азиатских компаний
Анна Устинова
Лиана Липанова
Российские маркетплейсы ужесточают правила, требуя подтверждения прав на товарные знаки для предотвращения блокировок со стороны
Российские маркетплейсы ужесточают правила, требуя подтверждения прав на товарные знаки для предотвращения блокировок со стороны / Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2026 г. было зарегистрировано 2758 товарных знака из стран Азиатско‑Тихоокеанского региона (АТР). Это следует из подсчетов ВТБ и «Онлайн патента», с которыми ознакомились «Ведомости». Площадки учитывали зарегистрированные в России товарные знаки в реестре Роспатента.

Количество товарных знаков со стороны компаний из стран АТР за указанный период выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. и в 2,3 раза к первому полугодию 2021 г., подсчитали в ВТБ и «Онлайн патенте». При этом число регистраций товарных знаков российских заявителей в течение этих пяти лет росло медленнее – в 2,1 раза до 50 254 шт.

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