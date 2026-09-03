«Роскосмос» рассказал о применении цифровых двойников

«Роскосмос» рассказал о применении цифровых двойниковЭто позволяет экономить на испытаниях ракетно-космической техники
Цифровые двойники могут сократить число натурных испытаний отдельных элементов ракетного двигателя до 75%, а также сэкономить десятки миллионов рублей на каждой единице. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор АО «ГНЦ «Центр Келдыша» (занимается разработкой, производством и испытаниями ракетно-космической техники, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Владимир Кошлаков.
Разработка современной ракетно-космической техники требует тысяч инженерных расчетов и десятков испытаний, рассказал Кошлаков. Если раньше многие решения приходилось проверять только на реальных образцах, то сегодня значительную часть этой работы можно выполнить с помощью цифровых двойников – компьютерных моделей, которые воспроизводят работу двигателя, двигательной установки или другого изделия, еще до его изготовления, объяснил он. Часть испытаний можно заменить на математический расчет, так как имеется в виду точная компьютерная копия, говорит он.