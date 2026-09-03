Российский венчурный рынок сократился более чем на 60%

Общий объем российского венчурного рынка по итогам первого полугодия 2026 г. составил $29,3 млн, говорится в совместном отчете аналитической платформы Dsight, Б1, Т-банка и инвестиционной компании Kama Flow. По их подсчетам, данный показатель сократился к аналогичному периоду прошлого года на 62%. Количество сделок за это же время уменьшилось на 35% до 35, при этом медианный размер транзакции уменьшился почти втрое – с $600 000 до $210 000. Рынок остается зависимым от отдельных крупных раундов: пять самых масштабных транзакций обеспечили 82% всего объема инвестиций, а две самые большие – 54%, сказано в отчете. Средний чек составил $1,05 млн.