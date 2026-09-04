Для подключаемых к госсистемам сервисов усилят защиту

Специальные правила для подключаемых через сеть внешних сервисов появились после принятия закона № 568-ФЗ от 29 декабря 2025 г. (регулирует порядок создания госинформсистем и вводит обязанности для операторов). После этого правительство 18 августа 2026 г. приняло постановление № 1024, которое обязало размещать компоненты таких сервисов в России, разграничивать ответственность заказчика и поставщика в контракте, обеспечивать резервное копирование данных и сообщать об инцидентах. Эти правила вступили в силу 1 сентября. Приказ ФСБ дополняет их требованиями к криптографической защите.