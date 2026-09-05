Нейросети – сторонники левых идей: главные ИИ-глюки недели

В Anthropic проверили, как Claude общается с людьми на разных языках. Оказалось, при беседе на русском Claude самый строгий, менее всего склонный к эмоциональной поддержке, требует доказательств и точности формулировок. Хотите, чтобы ИИ был с вами самым теплым и ласковым? Переходите на хинди! Выражался почтительно и говорил кратко? Тогда переключайтесь на арабский. Желаете узнать, что ИИ на самом деле думает – используйте голландский, в разговоре на нем Claude становится максимально прямолинейным. А вот на английском он осторожнее всего в формулировках. Почему это происходит, исследователи Anthropic пока не понимают.