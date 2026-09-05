Нейросети – сторонники левых идей: главные ИИ-глюки недели

Нейросети – сторонники левых идей: главные ИИ-глюки неделиИИ проник в зубные щетки и строг с говорящими на русском
На минувшей неделе выяснилось, что искусственный интеллект (ИИ) ведет себя по-разному, общаясь на разных языках, поддерживает левые идеи (кроме Grok Илона Маска) и собирается лишить работы электриков и сисадминов.
ИИ пролез в зубную щетку
Dyson придумал, зачем ИИ нужен в зубной щетке. 661 инженер потратил шесть лет, чтобы разработать электрическую щетку за $499 с видеокамерой, ирригатором и ИИ-моделью, обученной на 470 000 изображениях зубов. В процессе чистки она распознает щели между зубами и брызгает в них струей воды под давлением, вымывая остатки пищи. Вопрос в том, что так в вашей ванной появляется видеокамера, которую вы принесли туда сами и за свои деньги.
Люди берут реванш
Изгнание ИИ-контента из сервисов продолжается. 31 августа Instagram
ИИ – всем и даром
Доступ к ИИ становится новой общественной услугой. Саудовская Аравия предоставит своим жителям бесплатную годовую подписку на ИИ-инструменты Adobe. Сделка между этой американской компанией, саудовским министерством коммуникаций и информационных технологий и местным разработчиком искусственного интеллекта Humain оценивается более чем в $4 млрд. До этого в мае 2026 г. Мальта стала первой страной, где все граждане получили право на годовую подписку на ChatGPT Plus за счет государства. По данным The Wall Street Journal, Южная Корея тоже планирует дать каждому гражданину бесплатный доступ к ИИ.
ИИ Илона Маска оказался правым
Почти у всех ИИ-моделей оказались левацкие экономические идеи и либеральные политические взгляды. Группа исследователей проверила 57 ИИ на популярном тесте Political Compass. В нем нужно оценить 62 спорные высказывания по шкале от «полностью согласен» до «категорически не согласен». Так определяются экономические (от социализма до капитализма) и социальные (от авторитаризма до либертарианства) предпочтения. Почти все ИИ оказались левыми либералами. В экономике они за перераспределение богатств и регулирование, а в социальных вопросах – за личные свободы и против жесткого госконтроля. Исключением стали только Grok 4.3, Grok 4.5 и Grok 4.6, которые оказались правыми либералами.
Строгий русский ИИ
В Anthropic проверили, как Claude общается с людьми на разных языках. Оказалось, при беседе на русском Claude самый строгий, менее всего склонный к эмоциональной поддержке, требует доказательств и точности формулировок. Хотите, чтобы ИИ был с вами самым теплым и ласковым? Переходите на хинди! Выражался почтительно и говорил кратко? Тогда переключайтесь на арабский. Желаете узнать, что ИИ на самом деле думает – используйте голландский, в разговоре на нем Claude становится максимально прямолинейным. А вот на английском он осторожнее всего в формулировках. Почему это происходит, исследователи Anthropic пока не понимают.
ИИ приделали руки
Anthropic показала, как ее ИИ управляет роботизированной рукой. Но главное, как она это делает. Когда-то войны велись за форматы видеозаписи (Betamax против VHS), памяти (SD, miniSD и microSD против всех остальных), зарядок для телефона (побеждает type-C)…
Теперь речь идет о внедрении единых стандартов для работы ИИ, и устанавливает их пока что Anthropic. В ноябре 2024 г. эта компания выпустила Model Context Protocol – «язык», на котором ИИ общается с разными программами. Сейчас конкурирующие ИИ используют именно этот стандарт. А в последние дни августа 2026 г. Anthropic презентовала MHS (Model Hardware Standard). Это «язык», на котором ИИ может общаться с разным физическим оборудованием от роборуки до лабораторных приборов. Если не появится конкурентов, то в будущем все ИИ-совместимое оборудование будет работать по стандарту MHS.
Рабочим тоже страшен ИИ
Человечество зря утешало себя мыслью, что еще остались профессии, в которых ИИ не заменит человека. Например, кто-то должен будет строить и обслуживать дата-центры, из которых ИИ будет править миром. Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) разрушает это заблуждение. Компания тестирует роботов, которые умеют тянуть сетевые кабели и заменять сломавшиеся компоненты оборудования на новые. Meta рассчитывает, что роботы возьмут на себя 80% работы, которую сейчас делают люди.
Как ИИ поможет школьникам
Китайская школьница, не умеющая программировать, создала ИИ-надзирателя и заработала $2600. Идея Чжу Шухан проста: она сделала приложение Zai Chang, куда можно загрузить фотографию одного из родителей (в ее случае это была мама). Создается виртуальный ИИ-двойник родителя, который через камеру следит, делает ли ребенок домашнее задание. Стоит ребенку полениться или же заглядеться в смартфон, как ИИ-родитель принимается отчитывать чадо. Используя вайбкодинг, не умеющая программировать Чжу создала приложение всего за три дня. Опробовала его на себе и младшем брате и поняла: идея работает, «домашку» оба стали выполнять лучше и быстрее. Чжу выложила приложение в онлайн-магазин и уже получила 90 заказов на 18 000 юаней ($2600).