Энергетики вступили в дискуссию с операторами ЦОДов

IV категория надежности электроснабжения была введена постановлением правительства № 103 от 7 февраля для крупных потребителей электроэнергии мощностью более 5 МВт. Это позволяет в ускоренном режиме подключить к электричеству объекты, но не гарантирует бесперебойности работы от сети, поскольку нет ограничений по часам отключений и не прописаны сроки восстановления. В феврале «Ведомости» писали о том, что сетевые компании начали отказывать в подключении новых столичных ЦОДов, потому что мощностей для них не хватает.