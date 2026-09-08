Энергетики вступили в дискуссию с операторами ЦОДов

Энергетики вступили в дискуссию с операторами ЦОДовПоводом стало предложение упростить требования к источникам питания для новых дата-центров
Энергетики рекомендовали операторам центров обработки данных (ЦОД) в Москве и Подмосковье снизить требования при подключении новых дата‑центров к электросети. Для этого стоит использовать IV категорию надежности электроснабжения, которая упрощает условия для поставщиков электроэнергии. Это позволит ввести в эксплуатацию дата-центр, не дожидаясь строительства электростанций и сетей. Об этом заявил директор по развитию Единой энергетической системы (ЕЭС) – руководитель дирекции АО «СО ЕЭС» (Системного оператора Единой энергетической системы) Денис Пилениекс на панельной дискуссии форума ЦОДов аналитического агентства iKS-Consulting.
IV категория надежности электроснабжения была введена постановлением правительства № 103 от 7 февраля для крупных потребителей электроэнергии мощностью более 5 МВт. Это позволяет в ускоренном режиме подключить к электричеству объекты, но не гарантирует бесперебойности работы от сети, поскольку нет ограничений по часам отключений и не прописаны сроки восстановления. В феврале «Ведомости» писали о том, что сетевые компании начали отказывать в подключении новых столичных ЦОДов, потому что мощностей для них не хватает.