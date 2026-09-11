Разработчиков отечественного ИИ планируют поддержать вычетами и субсидиями

Субсидию предлагается выплачивать непосредственно разработчику как компенсацию скидки, предоставленной покупателю из числа МСП, следует из материалов рабочей группы (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поддержка рассчитана на российское реестровое программное обеспечение или программно-аппаратные комплексы с ИИ-функциональностью – преимущественно тиражные продукты и облачные сервисы. В первый год государство сможет компенсировать до 100% стоимости продукта или годовой подписки, во второй – до 50%, в третий – до 25%. Предельная сумма поддержки составит 200 000 руб. в год. Оставшуюся после скидки стоимость покупатель может оплатить собственными средствами. Поддержка одного клиента рассчитана на три года без продления субсидии на тот же продукт.