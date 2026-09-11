Разработчиков отечественного ИИ планируют поддержать вычетами и субсидиями

Разработчиков отечественного ИИ планируют поддержать вычетами и субсидиямиВернуть вложенные средства смогут только прибыльные компании, а господдержка будет доступна при условии конкретных внедрений
Две меры финансового стимулирования отечественных разработчиков искусственного интеллекта (ИИ) предварительно одобрили профильные ведомства, участвующие в рабочей группе «Меры поддержки ИИ» в составе правительственной подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ. Государство планирует предоставлять субсидии создателям ИИ-решений в том объеме, который будет соответствовать размеру скидок на эти продукты для малых и средних предприятий (МСП). Также разработчики смогут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль из регионального бюджета на сумму расходов, потраченных на создание моделей ИИ. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с позицией Минцифры, Минэкономразвития и Минфина, и подтвердил собеседник в одной из финансовых организаций и топ-менеджер одной из IT-компаний – участниц обсуждения.
Субсидию предлагается выплачивать непосредственно разработчику как компенсацию скидки, предоставленной покупателю из числа МСП, следует из материалов рабочей группы (есть в распоряжении «Ведомостей»). Поддержка рассчитана на российское реестровое программное обеспечение или программно-аппаратные комплексы с ИИ-функциональностью – преимущественно тиражные продукты и облачные сервисы. В первый год государство сможет компенсировать до 100% стоимости продукта или годовой подписки, во второй – до 50%, в третий – до 25%. Предельная сумма поддержки составит 200 000 руб. в год. Оставшуюся после скидки стоимость покупатель может оплатить собственными средствами. Поддержка одного клиента рассчитана на три года без продления субсидии на тот же продукт.
Администратором программы выдачи субсидий предлагают назначить Российский фонд развития информационных технологий (выступает в роли ключевого оператора государственных программ Минцифры) или любой другой институт развития, уже работающий по модели субсидирования российских цифровых решений, говорится в документе. При этом не менее половины получивших скидку клиентов должны приобретать тот же или сопоставимый продукт в каждый последующий год. Если показатель не выполнен, разработчик должен проанализировать причины и доработать продукт.
В сентябре «Ведомости» писали, что АНО «Цифровая экономика» направила в Минцифры предложения по поддержке разработчиков национальных и суверенных больших фундаментальных моделей.
Региональный инвестиционный вычет предлагалось распространить на расходы по созданию моделей и приобретению оборудования. Его предельный объем мог составить до 20 млрд руб. на одну организацию до 2030 г. при условии, что собственные вложения компании будут в 5 раз больше. По оценке разработчиков, приведенной в документе, около 90% потенциальных расходов к вычету придется на Москву.
Минцифры участвует в профильной рабочей группе по подготовке дополнительных мер поддержки спроса на отечественные ИИ-решения, сообщил представитель ведомства. Сейчас группа прорабатывает и другие механизмы. Критерии участия, объем финансирования и сроки реализации программ определят после межведомственного согласования.
Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщил, что обсуждение налоговых и прочих мер поддержки продолжается в профильной рабочей группе при правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Указанные в запросе меры поддержки также прорабатываются, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в Минфин и департамент информационных технологий Москвы.
Субсидии поддержат одновременно МСП как покупателей и разработчиков готовых продуктов, полагает руководитель отдела правового и операционного сопровождения «Салюта для бизнеса» Марина Цыгановская. Это особенно важно для малых компаний, применяющих специальные налоговые режимы. Инвестиционный вычет, напротив, адресован компаниям, которые сами создают модели, продолжает она. Инвестиционный налоговый вычет предлагается вводить законами субъектов РФ на основании подп. 11 п. 2 ст. 286.1 Налогового кодекса (НК) РФ. Он позволяет законам субъектов РФ распространять инвестиционный налоговый вычет на виды расходов, которые определит сам регион. Перечень таких затрат открыт: субъект может включить в него расходы на создание ИИ-моделей, если примет соответствующий закон.
Дополнительно менять НК для запуска механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль из регионального бюджета теоретически не потребуется, говорит директор практики Kept по предоставлению услуг IT-компаниям Екатерина Бурлянд. Каждый субъект при этом сможет по-своему определить, какие затраты считать расходами на создание ИИ-моделей. Унифицировать их можно было бы непосредственно в НК РФ, отмечает она.
С этим согласен партнер департамента налогов и права ДРТ Эмиль Бабуров. Главным вопросом станет состав учитываемых расходов. Если льготу распространят только на разработку собственных фундаментальных моделей, круг получателей ограничится несколькими крупными корпорациями. Для охвата значимой части IT-рынка необходимо учитывать как минимум затраты на дообучение готовых моделей под конкретные задачи, считает эксперт. Сам вычет поможет только компаниям с налогооблагаемой прибылью. Убыточным стартапам уменьшать пока нечего, поэтому для них полезнее окажется субсидирование скидок, указывают Бурлянд и Бабуров.
Есть и еще одно ограничение, говорит Цыгановская. Аккредитованные IT-компании, выполняющие условия отраслевой льготы, в 2025–2030 гг. платят налог на прибыль по ставке 5% в федеральный бюджет и 0% – в региональные. Получается, получать вычет будет не из чего, отмечает Алексей Борщов, бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» ГК «Корус консалтинг». Реальными получателями регионального вычета могут стать банки, ритейлеры и промышленные предприятия, создающие модели для собственных нужд, а не специализированные ИИ-компании, предполагает технический директор Veai Владислав Кудинов.
Цена решения для МСП является только одним из препятствий, считает IT-юрист AG-Legal Степан Соловьев. Компании не всегда понимают, какой процесс следует автоматизировать, готовы ли их данные и окупится ли внедрение. Если компенсировать только покупку, часть продуктов может быть приобретена ради скидки и остаться без использования. Среди рисков Цыгановская называет возможное завышение цены перед предоставлением скидки, двойное возмещение затрат и формальное добавление ИИ-функции в обычный программный продукт.