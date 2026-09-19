L’Oréal подозревают в провоцировании рака: новости, которые вы могли пропустить

L’Oréal подозревают в провоцировании рака: новости, которые вы могли пропуститьКитай создал первый в мире морской «дрононосец», а канадский инженер – летающий дронозонт
L’Oréal обвинили в том, что ее средства для волос могут вызывать рак, Китай строит первый в мире «дрононосец» для беспилотных субмарин, а канадский инженер создал летающий дронозонт (чтобы руки были свободны), Турция готовится вступить в клуб лунных держав, хакеры обманули банковский финтех Revolut, разговоры с ChatGPT читают посторонние люди.
Китайский подлодконосец
Китай строит первый в мире «дрононосец» для подводных беспилотников, утверждает издание Naval News. На верфи Худун-Чжунхуа замечен корабль со странным корпусом: внизу у него большой ангар, в который могут заходить субмарины. Китай пока единственная страна в мире, которая располагает как минимум двумя беспилотными полноразмерными подводными дронами: один длиной 35 м, другой – 45 м (возможно, это две конкурирующие между собой модели, которые проходят испытания). Строящийся корабль-матка длиной 205 м может нести четыре таких беспилотника.
Неожиданный эффект распрямления
Генпрокуратура штата Аризона подала иск, утверждая, что продукция L’Oréal для выпрямления волос увеличивает риск рака яичников и матки. Истец утверждает, что L’Oréal знала об этом минимум с 2022 г., но не предупреждала пользователей. Продукцией (в основном линейками Dark and Lovely и Optimum) пользуются в основном афроамериканки.
История началась с того, что в 2022 г. Национальный институт здравоохранения США опубликовал исследование. Ученые сравнили статистику употребления средств для выпрямления волос от разных производителей и случаев заболевания раком матки. Косметика повышает риск вдвое, утверждали они. После этого покупательницы и их семьи принялись подавать иски против L’Oréal, Revlon и других производителей – сейчас в судах зарегистрировано уже 12 000 заявлений. Теперь к частной инициативе решили подключиться власти. L’Oréal и другие производители пока заявляют, что не видят причинно-следственной связи между использованием продукции и заболеваниями.
В 2025 г. L’Oréal уже попадала в похожий скандал. Она отозвала всю линейку средств для кожи La Roche-Posay Effaclar Duo после обвинений, что та может способствовать развитию лейкемии.
На Луне становится тесновато
Турция готовится вступить в клуб лунных держав. Она отправит на Луну собственный аппарат в начале 2027 г., заявил министр промышленности и технологий Мехмет Каджыр. Аппарат весит около 3,5 т, 80% компонентов произведены в Турции. Если все пойдет по плану, Турция станет шестой страной в мире, успешно реализовавшей собственную лунную миссию. Видимо, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн недаром заявил на этой неделе, что американцам нужно готовиться к боевым действиям не только на орбите Земли, но и вокруг Луны.
Первым аппаратом, сумевшим мягко сесть на спутник Земли, стала в 1966 г. запущенная СССР станция «Луна-9». В том же году США прилунили свою автоматическую станцию «Сервейер-1», а в 1969 г. на Луне побывали первые люди. После долгого перерыва в 2013 г. Китай доставил на спутник Земли свой луноход. В 2023 г. Индия провела первую в истории посадку в районе Южного полюса Луны, а через год успешно прилунился собственный спускаемый аппарат Японии. Попытки достичь Луны предпринял Израиль (2019 г.), но его аппарат разбился при посадке.
Летающий зонт
Канадский инженер Джон Се разрабатывает зонт будущего: он летает благодаря пропеллерам от квадрокоптера и автоматически держится у вас над головой, пишет Yahoo!Tech. Конструкция складывается, как обычный зонт, и оказывается размером примерно как штатив. Прототип уже успешно защищает самого Се от дождя, оставляя ему обе руки свободными. Но до массового использования, увы, далеко. Время автономной работы 10–15 минут, сильный порыв ветра уносит «зонт», а вращающиеся пропеллеры перемалывают чужие зонтики (а возможно, и неосторожно поднятые руки). Наконец, есть проблемы с законом: полеты дронов запрещены в ряде локаций.
Се работает над зонтом уже более двух лет и проделал огромную работу. Например, сначала он управлял дронозонтом с пульта. Потом сделал автоследование за хозяином. Но обнаружилось, что обычная камера теряет человека в темноте или при сильном дожде – то есть в условиях, когда зонт нужен больше всего. В итоге проблему решил датчик глубины, который по отражению сигнала замеряет расстояние до головы хозяина и объектов поблизости и строит 3D-карту пространства.
Хакеры устроили контрреволюцию
У банковского финтеха Revolut украли данные 680 клиентов. В наше время утечками мало кого удивишь, но есть два нюанса. Во-первых, как это сделали. Хакеры не стали взламывать системы банка. Вместо этого они отправили запросы о данных клиентов от имени МВД Италии, причем через защищенную систему электронной почты La Posta Elettronica Certificata (PEC). В Revolut поверили, что информацию запрашивают правоохранительные органы, и (как уверяют хакеры) несколько месяцев подробно отвечали на каждый запрос. В конце концов кто-то в Revolut догадался позвонить в МВД Италии – тут обман и вскрылся.
Во-вторых, хакеры прицельно крали данные «криптокитов»: людей с большими криптовалютными состояниями, в основном из Швейцарии и Франции. Revolut выслал их селфи, домашние адреса, телефоны, историю операций, адреса криптокошельков и другие сведения. Среди пострадавших – бывший гендиректор криптобиржи Mt Gox Марк Карпелес, гендиректор криптоказино Gamdom Феликс Ремер, 93-я ракетка мира Александр Шевченко. Теперь хакеры требуют выкуп в размере 10 000 биткойнов (более $750 млн), иначе грозят опубликовать всю базу данных: информацию о нескольких людях уже выложили в интернет. А жертвы утечки боятся, что преступники похитят их и пытками выбьют доступ к криптокошелькам. Во Франции такие преступления не редкость.
За ИИ может стоять человек
Ваши разговоры с ChatGPT читают посторонние люди. Как выяснило издание 404 Media, OpenAI нанимает сотни подрядчиков, чтобы те просматривали диалоги пользователей с ИИ. Их задача – обучать чат-бот. Например, модель ChatGPT-4o была слишком подхалимской. Перед «кожаными» подрядчиками поставили задачу – научить ИИ меньше льстить людям. Еще одна их задача – обучить ИИ общаться так, чтобы его речь было не отличить от общения обычного человека. Шанс, что кто-то увидит вашу переписку, крайне мал: диалогов куда больше, чем подрядчиков. Но если вы доверяете боту что-то, не предназначенное для чужих глаз, 404 Media советует найти в настройках опцию «Улучшать модель для всех» (Improve the model for everyone) и отключить ее.