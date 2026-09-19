L’Oréal подозревают в провоцировании рака: новости, которые вы могли пропустить

У банковского финтеха Revolut украли данные 680 клиентов. В наше время утечками мало кого удивишь, но есть два нюанса. Во-первых, как это сделали. Хакеры не стали взламывать системы банка. Вместо этого они отправили запросы о данных клиентов от имени МВД Италии, причем через защищенную систему электронной почты La Posta Elettronica Certificata (PEC). В Revolut поверили, что информацию запрашивают правоохранительные органы, и (как уверяют хакеры) несколько месяцев подробно отвечали на каждый запрос. В конце концов кто-то в Revolut догадался позвонить в МВД Италии – тут обман и вскрылся.