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Главная / Технологии /

В 2027 году появится цифровая платформа данных о недрах

На ее базе смогут работать до 30 агентов искусственного интеллекта
Анна Устинова
Илья Склюев
Егор Алеев / ТАСС
Егор Алеев / ТАСС

Данные о недропользовании соберут на единой цифровой платформе. Полностью развернуть ее рассчитывают в течение двух лет. Об этом на международном промышленно-энергетическом форуме TNF сообщил директор центра нефтегазовых решений VK Tech Александр Трусов. VK Tech выступает в качестве IT-интегратора, который будет вести разработку на единой платформе.

Первым этапом развертывания платформы станет пилот на континентальном шельфе, где, по словам Трусова, собрана наиболее полная и оцифрованная геологическая информация. Платформу будут развивать на базе ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах» (ЕФГИ), которую ведет Росгеолфонд. Он добавил, что предлагаемая платформа должна дополнить существующую систему: привести данные к единому машиночитаемому стандарту, создать инструменты их анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу с государственными и корпоративными геологическими моделями.

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