В 2027 году появится цифровая платформа данных о недрах

Первым этапом развертывания платформы станет пилот на континентальном шельфе, где, по словам Трусова, собрана наиболее полная и оцифрованная геологическая информация. Платформу будут развивать на базе ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах» (ЕФГИ), которую ведет Росгеолфонд. Он добавил, что предлагаемая платформа должна дополнить существующую систему: привести данные к единому машиночитаемому стандарту, создать инструменты их анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу с государственными и корпоративными геологическими моделями.