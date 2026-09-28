В 2027 году появится цифровая платформа данных о недрах

В 2027 году появится цифровая платформа данных о недрахНа ее базе смогут работать до 30 агентов искусственного интеллекта
Данные о недропользовании соберут на единой цифровой платформе. Полностью развернуть ее рассчитывают в течение двух лет. Об этом на международном промышленно-энергетическом форуме TNF сообщил директор центра нефтегазовых решений VK Tech Александр Трусов. VK Tech выступает в качестве IT-интегратора, который будет вести разработку на единой платформе.
Первым этапом развертывания платформы станет пилот на континентальном шельфе, где, по словам Трусова, собрана наиболее полная и оцифрованная геологическая информация. Платформу будут развивать на базе ФГИС «Единый фонд геологической информации о недрах» (ЕФГИ), которую ведет Росгеолфонд. Он добавил, что предлагаемая платформа должна дополнить существующую систему: привести данные к единому машиночитаемому стандарту, создать инструменты их анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу с государственными и корпоративными геологическими моделями.