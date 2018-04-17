«Кто окажется ближе к конечным покупателям, тот и выиграет конкуренцию»
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История компании Casio Computer – это череда изобретений, их успешного коммерческого внедрения и кризисов. Из которых Casio благополучно выходила. Первый кризис случился уже в начале 60-х гг. прошлого века – лишь несколько лет спустя после того, как в 1957 г. братья Касио создали первый в мире полностью электронный калькулятор и зарегистрировали компанию Casio Computer, начавшую их производство. Революционный калькулятор Casio 14-A ждал коммерческий успех, но, бросив все силы на то, чтобы наладить массовое производство новинки, братья упустили развитие новых технологий. На рынке появились еще более компактные транзисторные калькуляторы, в то время как Casio продолжала производить релейные; дилеры начали отказываться от них. Наверстать отставание Casio удалось к 1965 г., когда японская компания представила свой первый транзисторный калькулятор 001. Бизнес вновь пошел в гору.
На волне кварцевой революции в часах – когда в начале 70-х гг. дорогие механические часы из Швейцарии оказались вытеснены дешевыми и точными кварцевыми из Японии – Casio вошла в этот бизнес; противоударные часы G-Shock стали глобальным бестcеллером и заработали Casio репутацию в часовом мире. Параллельно японская компания начала производство электронных пианино, а следом – проекторов, компактных цифровых фотокамер, сотовых телефонов... К началу XXI в. продажи Casio достигли исторического максимума – 630 млрд иен.
Но десятилетие спустя компания вновь оказалась в кризисе: продажи телефонов и компактных фотокамер сошли на нет – их вытеснили смартфоны; стагнируют бизнесы по производству музыкальных инструментов и проекторов; как следствие, годовые продажи упали практически вдвое от рекордных показателей.
Одна из главных новинок в год 35-летия G-Shock – лимитированная серия часов в коллекции MR-G, безель которых изготовлен в традиционной японской технике «араси-цушиме». Эта разновидность чеканки исторически применяется при изготовлении «тецу-цуба» – гарды японских мечей. Всего будет выпущено 350 экземпляров часов MRG-G2000HA.
В 2015 г. президентом Casio Computer вместо Кадзуо Касио стал его сын Кадзухиро – представитель второго поколения семьи изобретателей и предпринимателей. Casio находится на переломном этапе своей жизни, констатировал новый руководитель: если ничего не предпринять, «через 10 лет нас здесь не будет». «Casio утратила дух своих основателей, – добавил Кадзухиро Касио. – Наша система управления является частью проблемы» (цитаты по Nikkei).
В 2016 г. Касио начал реформировать семейную компанию и продолжает делать это до сих пор, рассказал он «Ведомостям». Бизнес по производству часов чувствует себя уверенно, но надежды на взрывной рост продаж Касио связывает с выводом на рынок новых продуктов – таких, как первый в мире 2,5D-принтер, разработанный Casio, и новые поколения смарт-часов. Первое интервью российскому СМИ Касио дал на часовой выставке Baselworld.
– Вы стали президентом Casio Computer Co. в июне 2015 г. Насколько с тех пор изменилась компания?
– Я стою во главе компании третий год. Через год после того, как я стал президентом Casio Computer, я решил, что организацию нужно реформировать. В прошлом году компании исполнилось 60 лет, и мы продолжаем ее перестраивать.
Нам необходимо увеличивать продажи и прибыль: 10 лет назад мы достигли пикового показателя продаж – 630 млрд иен, а в прошлом году оборот Casio Computer составил 320 млрд. В структуре нашей компании есть очень эффективные бизнес-подразделения, но есть и проблемные. Эффективные мы продолжим развивать, проблемные должны быть ликвидированы до конца этого года.
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Что умеют новые поколения смарт-часов
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Родился в 1966 г. в Токио
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1991начал карьеру в Casio
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2001основал и возглавил корпоративное рекламное агентство C.C. Brains
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2005стал вице-президентом Casio America Inc.
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2011исполнительный директор, член совета директоров Casio Computer Co.
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2014стал старшим директором Casio Computer Co.
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2015занял посты президента и главного операционного директора Casio Computer Co.
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