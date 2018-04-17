Что умеют новые поколения смарт-часов

Casio

На часовой выставке в Базеле в марте этого года Casio представила новую версию смарт-часов WSD-F20 в линейке ProTrek для активного отдыха. У модели WSD-F20SC тот же функционал, что и у остальных часов WSD-F20, но другой ремешок - из полиуретана и тонкого полимера, что делает его более прочным и износостойким. Часы на операционной платформе Google могут взаимодействовать с устройствами на базе Android 4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. Модель с комбинированным браслетом выйдет ограниченным тиражом

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