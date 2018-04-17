Что умеют новые поколения смарт-часов
Привлекая покупателей, производители экспериментируют с функциями и дизайном
К чемпионату мира по футболу 2018 г. Hublot, официальные часы и официальный хронометрист FIFA, создала на базе существующего ранее модуля смарт-часов TAG Heuer модель Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Часы в узнаваемом корпусе Hublot Big Bang в дополнение к уже существующим приложениям получили футбольные. Например, устройство поддерживает технологию автоматической фиксации гола — если мяч пересекает ворота, то корпус устройства начинает вибрировать, на дисплее появляется надпись «Гол!»
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Болельщики смогут выбрать часы с ремешком цвета флага сборной своей страны и менять дизайн циферблата – с нейтрального на в цветах национального флага. Стоимость Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia составит $5200. Для судей эти же часы выпущены на специальной манжете (на фото), а также дополненными системой подключения к системам определения голов и видеоконтроля нарушений
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На часовой выставке в Базеле в марте этого года Casio представила новую версию смарт-часов WSD-F20 в линейке ProTrek для активного отдыха. У модели WSD-F20SC тот же функционал, что и у остальных часов WSD-F20, но другой ремешок - из полиуретана и тонкого полимера, что делает его более прочным и износостойким. Часы на операционной платформе Google могут взаимодействовать с устройствами на базе Android 4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. Модель с комбинированным браслетом выйдет ограниченным тиражом
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Одна из самых интересных функций модели WSD-F20 - поддержка офлайн-карт. Это позволяет загрузить необходимую карту местности заранее, чтобы потом не заблудиться, если пропадет связь
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Последняя разработка Frederique Constant объединяет три технологии: мануфактурный часовой механизм с автоподзаводом, функции смарт-часов и функцию анализа параметров механического калибра. Внешне модель Frederique Constant Hybrid Manufacture выглядит как классические наручные часы: циферблат с часовой, минутной и секундной стрелками, а также мини-циферблат с указателем даты
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Смарт-приложение Frederique Constant Hybrid Manufacture отслеживает активность, мониторит фазы сна, контролирует параметры часовой механики и т. д., а затем (с помощью кнопки, расположенной с левой стороны корпуса), связывается по Bluetooth с приложением, которое отображает данные на смартфоне или компьютере
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Часы Apple Watch третьей серии вышли в сентябре 2017 г. Приложения на этих часах будут работать быстрее, чем на предыдущих моделях, они будут оснащены барометрическим высотометром, станут более влагоустойчивыми, обещал производитель
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Главным отличием Series 3 считается встроенная виртуальная sim-карта Apple, которая позволяет им работать в сетях LTE отдельно от iPhone: например, владелец сможет принимать звонки и читать сообщения мессенджеров, даже находясь вдалеке от аппарата. Начальная цена на такие часы составляет 24 490 pyб. (цена в России по данным сайта производителя), в комплекте с ремешком Hermes (на фото) - от 90 000 руб.
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Последняя модель Samsung - часы Gear S3 frontier, выпущенные в конце 2016 г. Устройство снабжено всегда активным циферблатом, в базовом режиме выглядящим как обычные наручные часы, а при переключении отражает дополнительные данные (например, показания шагомера или секундомера)
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Управлять уведомлениями, регулировать громкость и отвечать на звонки можно, вращая безель в левую или правую сторону. Цена модели - 24 990 руб.
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