Стиль жизни / Спорт

Что умеют новые поколения смарт-часов

Привлекая покупателей, производители экспериментируют с функциями и дизайном
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