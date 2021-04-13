Аркадий Дворкович: «Венчурный рынок пока не будет большим»

– У нас действительно в какой-то момент разрослось число институтов развития. Появляется приоритет – создают институт, новый приоритет – новый институт. Настал момент упорядочить всю структуру. Когда я курировал инновационные институты развития во время работы в правительстве (в 2012–2018 гг. – «Ведомости»), физически не удавалось уделять этому много времени. Я и [вице-премьеру] Дмитрию Чернышенко говорил, и [вице-премьеру] Дмитрию Григоренко: не пытайтесь везде входить в советы директоров – вам не будет хватать времени, чтобы погружаться и все успевать. Поэтому в мае прошлого года мы предложили создать координационный центр или группу, которая бы все треки институтов развития сводила в постоянном режиме, а не от случая к случаю. Несколько месяцев обсуждения привели к пониманию, что стоит сделать это под эгидой ВЭБа – что-то юридически завести под Банк развития, а что-то сделать под его зонтиком. Сейчас EY проводит комплексный аудит, и в соответствии с дорожной картой до середины года должны быть новые стратегии.