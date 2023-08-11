Новая лунная гонка

Новые исследования показали, что у полюсов Луны есть залежи воды, что делает возможным строительство здесь обитаемой станции. И к середине 2010-х у Америки вернулся к ней интерес. Сначала NASA взялось за разработку окололунной посещаемой станции Gateway, а затем замахнулось на полноценное возвращение на Луну – в объявленной в 2017 г. программе Artemis. Точнее будет сказать, что США заинтересовались Луной от ее безальтернативности: полеты на Международную космическую станцию стали слишком рутинными и не несут прежней амбициозности, а Марс слишком далек и сложен, поэтому осталась Луна.