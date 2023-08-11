Новая лунная гонка

Новая лунная гонкаДля России миссия «Луна-25» – это стремление подчеркнуть свой статус космической державы
В ночь на пятницу с космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Это первая лунная миссия в истории современной России. Станция должна в начале 20-х чисел августа совершить мягкую посадку и провести годичные научные исследования в районе Южного полюса Луны.
В последние годы интерес к Луне со стороны различных стран заметно возрос. Означает ли это полноценную колонизацию Луны и начало гонки за полезными ресурсами – или страны лишь гонятся за престижным статусом космической сверхдержавы, как во времена лунной гонки прошлого века?
СССР и США запускали станции к Венере и Марсу, изучали комету Галлея, но за 1960-1970-е гг. накопили столько данных о Луне, что перестали ею интересоваться. В 1976 г. советская автоматическая станция «Луна-24» доставила на Землю грунт с Луны, и после этого на много лет мировая космонавтика словно забыла про естественный спутник нашей планеты.
Первым новый этап исследований с поверхности Луны в XXI в. открыл Китай. Сегодня у него самый богатый опыт посадки на Луну тяжелых автоматических станций, эксплуатации луноходов и доставки на Землю лунного грунта. Это по-прежнему беспилотные аппараты, и они не могут сравниться со сложностью прошлой американской пилотируемой программы Apollo, которая была полвека назад. Зато на счету Китая – абсолютное первенство в таких операциях, как посадка на обратной стороне Луны и автоматическая стыковка на окололунной орбите.
Для США первое десятилетие XXI в. Луна была не в приоритете. Америке казалось более амбициозной целью достижение Марса. Но экономический кризис 2008 г. фактически прервал марсианскую программу NASA Constellation.
Новые исследования показали, что у полюсов Луны есть залежи воды, что делает возможным строительство здесь обитаемой станции. И к середине 2010-х у Америки вернулся к ней интерес. Сначала NASA взялось за разработку окололунной посещаемой станции Gateway, а затем замахнулось на полноценное возвращение на Луну – в объявленной в 2017 г. программе Artemis. Точнее будет сказать, что США заинтересовались Луной от ее безальтернативности: полеты на Международную космическую станцию стали слишком рутинными и не несут прежней амбициозности, а Марс слишком далек и сложен, поэтому осталась Луна.
Сегодня для космонавтики США Artemis выступает самой амбициозной пилотируемой программой. В отличие от Apollo прошлого века ожидается, что в экипажи будут входить не только белые мужчины, но и женщины и мужчины с другим цветом кожи. Как видно из этого стремления, задачи у программы отнюдь не только научные, но и отражают текущие процессы в обществе США.
В настоящий момент NASA уже провело летные испытания сверхтяжелой ракеты SLS и межпланетного космического корабля Orion и запланировало первый пилотируемый полет к Луне в следующем году. Но для высадки на поверхность еще необходимо разработать посадочный аппарат, который должен стать значительно больше и грузоподъемнее, чем полвека назад, и произвести новые скафандры.
Вслед за США о пилотируемом полете на Луну заявил и Китай, до конца текущего десятилетия КНР намерена отправить к спутнику двух человек. Но Китай значительно отстает в технологиях, и разработка сверхтяжелых ракет и кораблей в КНР находится на раннем этапе – там, где США находились около десяти лет назад.
Параллельно с национальными лунными программами начали развиваться и частные проекты. В значительной степени они были стимулированы технологическим конкурсом Google Lunar XPRIZE. Согласно условиям конкурса, озвученным в 2007 г., если бы частная компания смогла доставить на Луну луноход, преодолеть 500 м по поверхности и передать 500 Мб информации, то она получила бы $20 млн от компании Google. Заявку на конкурс отправили более 30 команд из разных стран, включая Россию.
Сроки завершения конкурса неоднократно переносились, призовой фонд расширялся, но до финиша не дошел никто. Оказалось, что задача достижения поверхности Луны в несколько раз сложнее и дороже, чем ожидали организаторы. Несмотря на провал конкурса, он породил несколько компаний и проектов, которые смогли привлечь деньги и развить свою деятельность.
Первой командой из бывших участников Google Lunar XPRIZE, которая сумела достичь Луны, стала израильская SpaceIL. Они смогли переформатировать свой проект в образовательно-общественный и найти частных меценатов, которые профинансировали около $100 млн. На собранные средства SpaceIL заказала производство космического аппарата на государственном аэрокосмическом предприятии Israel Aerospace Industries, а запуск - на ракете SpaceX. Однако их зонд Beresheet разбился при попытке посадки на Луну в апреле 2019 г.
Следующим частным проектом стала японская компания ispace, ей удалось привлечь инвестиции от государственных компаний и банков под амбициозный бизнес-план проведения рекламных кампаний на Луне. В проект было вложено около $90 млн, на которые компания смогла создать первый посадочный аппарат Hakuto-R и запустить его на ракете Falcon 9. При этом компании удалось найти и коммерческого заказчика: Космический центр Мохаммеда бин Рашида из Объединенных Арабских Эмиратов оплатил доставку своего лунохода. Правда, Hakuto-R и луноходик Rashid ждала та же судьба, что и Beresheet, – удар о поверхность Луны на слишком высокой скорости.
Лунная программа ОАЭ – это часть более широкой космической программы, куда включено также развитие околоземной космонавтики, наземных станций приема и обработки космических данных и исследование Марса. Для Эмиратов интерес к Луне и Марсу – это выражение стремления к диверсификации экономики за счет высокотехнологичного производства и услуг.
Инициативу Google Lunar XPRIZE в США подхватило само NASA и обеспечило доступ к технологиям, испытательной базе и экспертизе для нескольких частных компаний США. Им же достались и государственные контракты на выполнение относительно простых задач в доставке государственной научной полезной нагрузки на Луну. В число таких компаний попали Moon Express, Astrobotic, FireFly, Masten Space и другие, пока ни одна из них не провела ни одного старта к Луне, но некоторые уже готовы и в ближайшие годы предпримут свои попытки лунных посадок.
Для РФ «Луна-25» отражает стремление подчеркнуть статус космической державы и показать преемственность российской космонавтики и прежних советских успехов. Заявленные научные задачи миссии – поиск и изучение воды на Луне – также вполне актуальны и должны подчеркнуть передовое положение российской космической науки наравне с другими мировыми лидерами.
Научная программа индийского Chandrayaan 3 не такая целенаправленная и включает в себя кратковременное исследование. Этот аппарат стартовал к Луне 19 июля, посадка в районе Южного полюса намечена на 23-24 августа. Но «Чандраян-3» способен работать только в условиях лунного дня, около двух земных недель. Для Индии здесь важнее престиж в первенстве за покорение лунного приполярья, а не научные результаты. Так индийская космонавтика хотя бы на Луне опередит Китай, с которым у страны идет негласная космическая гонка.
В результате: пока нельзя сказать, что вернувшийся интерес к лунным исследованиям – это какая-то скоординированная программа человечества. Каждая страна и каждая частная компания самостоятельно выбирает приоритеты и практические задачи. Скорее мы наблюдаем общую тенденцию в мировой космонавтике на доступность и снижение стоимости. Теперь для развивающихся стран, вузов и даже объединений энтузиастов становится проще запускать не только околоземные спутники, но и лунные станции.
Это все еще дорого и сложно, но уже гораздо доступнее, чем полвека назад.